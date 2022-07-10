Được biết, vụ việc xảy ra lúc rạng sáng ngày 10/7. Lực lượng chức năng đã mời một số người liên quan đến trụ sở làm việc.

Theo Zing News, ngày 10/7, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang xác minh danh tính, tìm 2 người đàn ông ngoại quốc để xác minh vụ ẩu đả giữa họ và một nhóm người Việt Nam ở phường Hàng Buồm.Theo Công an quận Hoàn Kiếm, vụ việc xảy ra lúc rạng sáng ngày 10/7.

Lực lượng chức năng đã mời một số người liên quan đến trụ sở, trong đó có ông Trịnh Quang T. (50 tuổi).Ông T. cho hay vào thời điểm trên, ông đang đứng ở số 3 Hàng Buồm thì thấy 2 người đàn ông ngoại quốc có biểu hiện say rượu, khiêu khích nhóm 3-4 người Việt Nam. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Ông T.vào can ngăn thì bị một người đàn ông ngoại quốc tấn công.

Sau đó, ông Tuấn cùng nhóm người Việt Nam dùng ghế để ném vào đầu du khách nước ngoài. Vụ việc sau đó được hoà giải, hai bên không trình báo cơ quan chức năng.

Nhiều người Việt Nam liên tục dùng ghế nhựa, vỏ chai bia ném về phía nam du khách nước ngoài - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Thanh Niên, sáng ngày 10/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông ngoại quốc va chạm, xô xát với một nhóm người Việt Nam ở P.Hàng Buồm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo nội dung clip, khoảng 3 người Việt Nam đã liên tục ném chai bia, ghế nhựa vào một vị khách nước ngoài. Người đàn ông ngoại quốc cũng tấn công lại một người phía đối phương.

Vụ việc chỉ dừng lại khi vị khách nước ngoài bị chảy máu đầu và được người bạn đi cùng kéo khỏi hiện trường. Đoạn clip cũng như cơ quan chức năng chưa cho biết nguyên nhân xảy ra vụ xô xát.

Liên quan đến vụ việc, chỉ huy Công an P.Hàng Buồm (Q.Hoàn Kiếm) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định. Trong khi đó, lãnh đạo UBND Q.Hoàn Kiếm cho biết quận đã chỉ đạo Công an Q.Hoàn Kiếm tổ chức điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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