Vụ người phụ nữ nghi bị chồng hờ bạo hành, đập đầu vào tường đến ngất xỉu: Hé lộ sự thật bất ngờ

Xã hội 22/06/2020 10:00

Mặc dù bị chồng hờ bạo hành dã man nhiều lần nhưng chị H. vẫn im lặng chịu đựng vì thương 2 con nhỏ. Mới đây, chị lại tiếp tục bị đánh đến mức phải nhập viện.

Mới đây, Công an phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đơn vị này đang điều tra, làm rõ nghi án chị N.T.T.H (sinh năm 1983, ngụ phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị chồng hờ bạo hành dã man.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/6, chị H. gọi điện thoại cho đội cứu nạn Bình Dương nhờ hỗ trợ đưa đi cấp cứu vì bị chồng bạo hành. Sau cú điện thoại đó, chị H. rơi vào trạng thái bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tại đây, chị H. kể, cách đây 5 năm chị về sống chung như vợ chồng với N.C.S (sinh năm 1986, quê Thanh Hóa) nhưng không đăng ký kết hôn.

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Dù bị bạo hành dã man nhiều lần nhưng chị H. vẫn chịu đựng vì thương 2 con - Ảnh: Internet

Sau thời gian sống chung, chị H. và S. có 2 con chung. Kể từ ngày bắt đầu ở chung, chị H. thường xuyên bị S. đánh đập dã man, thương tích đầy mình, phải nhập viện cấp cứu nhiều lần.

Dù vậy, chị H. vẫn không bỏ đi. Theo chia sẻ của nạn nhân, nguyên nhân chị chấp nhận những trận đòn roi của gã chồng hờ là do thương 2 đứa con nhỏ. Tuy nhiên, theo thời gian, những trận đòn roi của S. ngày càng nhiều và dã man hơn. Mỗi lần nhậu xong là S. lại kiếm cớ đánh vợ.

Tối 20/6, sau khi kết thúc cuộc nhậu, S. bất ngờ nắm tóc, đập đầu chị H. vào tường liên tiếp khiến nạn nhân choáng váng. Không dừng lại ở đó, S. còn nhẫn tâm giẫm đạp lên người nạn nhân khiến chị bất tỉnh. Đánh đập xong, đối tượng gom quần áo bỏ đi. Sau đó nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, theo thông tin trên Báo Đất Việt, người chồng đã lên làm việc với cơ quan công an. Qua xác minh, thông tin anh S. đập đầu vợ vào tường rồi giẫm đạp là sai sự thật. Cụ thể, chị H. chỉ bị chồng tát vài cái, vì sợ quá nên bất tỉnh. Hiện nạn nhân đã được về nhà, cả hai cũng đã hòa giải với nhau.

Bị chồng bạo hành tàn nhẫn, đánh túi bụi vào mặt, vợ từ chối lên tiếng vì 'không muốn làm lớn chuyện’

Bị chồng bạo hành tàn nhẫn, đánh túi bụi vào mặt, vợ từ chối lên tiếng vì 'không muốn làm lớn chuyện’

Mặc dù bị chồng bạo hành dã man suốt nhiều năm liền, người vợ vẫn từ chối chia sẻ với báo chí vì “không muốn làm lớn chuyện”.

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