Vụ người phụ nữ để trẻ đụng chạm ‘vùng nhạy cảm’: Hé lộ thông tin mới

Liên quan đến vụ người phụ nữ để 2 đứa trẻ đụng chạm vùng nhạy cảm, hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra.

Nhiều ngày qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bán khỏa thân, để trẻ đụng chạm vùng nhạy cảm nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí, ông Đinh Trọng Chiềm, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết đơn vị này đã nắm được nội dung phát tán trên mạng và đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh người phụ nữ để trẻ động chạm vùng nhạy cảm gây bão mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin trên Vietnamnet, người phụ nữ trong đoạn clip trên hiện đang sống tại một khu đô thị sang trọng bậc nhất Hải Phòng.

Bên cạnh đó, đại diện Cục trẻ em cũng xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc và đang vào cuộc xác minh.

Như thông tin trước đó đã đưa, cách đây ít ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người phụ nữ bán khỏa thân nằm trên giường bấm điện thoại. Điều đáng chú ý là, người phụ nữ này để 2 bé trai nằm cạnh vô tư đụng chạm “vùng nhạy cảm” của mình và không hề có phản ứng gì. Ngoài ra, cư dân mạng còn tìm được đoạn clip người phụ nữ này để cho một bé gái khác có hành động tương tự với mình.

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, những hình ảnh trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Sau khi bị “ném đá” dữ dội, người phụ nữ này đã lên tiếng. Chị khẳng định những clip trên bị hack rồi đưa lên mạng. Đồng thời, chị đã trình báo công an để điều tra và khẳng định nội dung những clip kia không đúng sự thật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nguoi-phu-nu-de-tre-dung-cham-vung-nhay-cam-he-lo-thong-tin-moi-371395.html