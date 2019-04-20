Sau hơn 1 ngày thuê phòng, nhân viên lễ tân không thấy anh Phương ra khỏi phòng nên nghi ngờ. Đến khi mở cửa kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện anh Phương đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Mới đây, tại một khách sạn trên đường TCH 36 (quận 12, TP.HCM) xảy ra vụ việc người đàn ông treo cổ tự vẫn khiến dư luận xôn xao.

Nạn nhân là anh Huỳnh Ngọc Phương (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Khoảng 18 giờ ngày 18/4, anh Phương đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường TCH 36, phường Tân Chánh Hiệp (quận 12).

Sau một ngày, lễ tân không thấy anh Phương ra khỏi phòng nên nghi ngờ, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra. Lúc này, mọi người bàng hoàng phát hiện anh Phương đã tử vong trong tư thế treo cổ nên báo công an.

Khách sạn nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Zing

Nhận tin báo, Công an quận 12 nhanh chóng có mặt phong toả và khám nghiệm hiện trường. Qua tìm kiếm phát hiện trong phòng có bộ ảnh cưới của nạn nhân và một bức thư tuyệt mệnh.

Nội dung bức thư cho biết vì rượu chè, cờ bạc dẫn đến nợ nần, anh Phương đã làm khổ vợ con nên tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân. Đến 21 giờ, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng đưa về nhà xác Bình Hưng Hoà để khám nghiệm tử thi. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Ngày 21/1/2019, tại thôn tổ 25B, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) cũng xảy ra vụ việc nam thanh niên viết thư tuyệt mệnh xin lỗi gia đình rồi treo cổ tự sát.

Theo điều tra, trước khi xảy ra vụ việc khoảng 1 tuần, T.T.D. (SN 1992, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và N.T.N.H. (SN 1997) đến khu vực khóm Bình Thới 3 thuê phòng trọ.

Sáng 21/1, một người bạn của D. đến tìm nhưng cửa bị khóa trái và không ai lên tiếng nên người này đã gọi chủ nhà trọ đến xem.

Lúc chủ nhà trọ nhìn qua khe thông gió thì phát hiện D. chết trong tư thế treo cổ, H. nằm chết dưới nền gạch, xung quanh có vết máu.

Tại hiện trường, mọi người phát hiện trong cuốn sổ tay có nội dung nghi là thư tuyệt mệnh do D. để lại. Trong thư D. viết: “Con xin lỗi mẹ, nhưng nó phản bội thì phải chết”. Được biết D. và H. có quan hệ tình cảm với nhau. D. đang làm nhân viên tiếp thị sữa trên địa bàn thành phố Long Xuyên, H. vừa mới ra trường và đang tìm việc làm.

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