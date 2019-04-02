Cô gái mang bầu nhảy cầu để lại thư tuyệt mệnh: 'Mẹ con em sẽ luôn dõi theo anh'

Xã hội 02/04/2019 16:53

Trước khi gieo mình xuống sông, cô gái trẻ đã để lại thư tuyệt mệnh nhắn nhủ đến cha mẹ và người yêu.

Khoảng 11 giờ trưa nay (2/4), một cô gái trẻ bị nghi để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy xuống sông Cấm (khu vực cầu Bính địa phận giáp ranh giữa quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) tự tử. 

Ông Đinh Văn Ba – Phó Chủ tịch UBND xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên) xác nhận nạn nhân là người xã mình. Hiện gia đình cùng cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm tung tích.

Nạn nhân là Đinh Thị Mai Tr. (SN 1994, trú tại xã Lập Lễ), chưa kết hôn và làm nghề tự do. Thông tin nạn nhân mang thai cùng nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cô gái mang bầu nhảy cầu để lại thư tuyệt mệnh: 'Mẹ con em sẽ luôn dõi theo anh' - Ảnh 1
Cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân - Ảnh: Facebook

Liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội hiện đang lan truyền hình ảnh được cho là thư tuyệt mệnh của chị Tr.

"Gửi Anh! Em xin lỗi nhé vì em lại chọn cách này, nhưng em đã quá mệt mỏi em không còn đủ sức mà đối diện nữa, giờ em xin giải thoát cho bản thân mình.

Biết là việc làm này của em là ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mà không nghĩ cho người ở lại, nhưng trong khoảng thời gian này thì em không thể nghĩ được gì khác cả.

Cô gái mang bầu nhảy cầu để lại thư tuyệt mệnh: 'Mẹ con em sẽ luôn dõi theo anh' - Ảnh 2

Cô gái mang bầu nhảy cầu để lại thư tuyệt mệnh: 'Mẹ con em sẽ luôn dõi theo anh' - Ảnh 3
Những hình ảnh được cho là thư tuyệt mệnh của cô gái trẻ - Ảnh: Facebook

Em ước gì anh đừng giận em quá, em ước gì anh còn chút tình người, nhưng anh đã quá ác với em, anh không những ác với em mà còn với con anh, anh quá tàn nhẫn. Thôi em đi như vậy đi tới một thế giới chỉ có mẹ con em nơi không có oán hận.

Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ con em sẽ luôn dõi theo anh. À mà anh, hứa với em 1 việc được không là từ bỏ thứ đó đi vì em biết chính nó là tác hại của ngày hôm nay của chúng ta. Giờ em buông rồi đó, chúc anh hạnh phúc nhé".

Cô gái mang bầu nhảy cầu để lại thư tuyệt mệnh: 'Mẹ con em sẽ luôn dõi theo anh' - Ảnh 4
Nhiều người thân, bạn bè đã để lại bình luận thương tiếc trên trang cá nhân của cô gái trẻ - Ảnh: Facebook

Một lá thư khác có nội dung được cho là của chị Tr. gửi cha mẹ trước khi nhảy cầu: "Cho con xin lỗi nhé! Kiếp này con nợ bố mẹ. Nếu có kiếp sau, con xin được làm con của bố mẹ để trả nợ kiếp này. Con là đứa được bố mẹ thương nhất nhưng cũng là đứa khiến bố mẹ phải buồn. Giờ con rất mệt mỏi, con xin lỗi vì lại chọn cách này nhưng con đã quá mệt mỏi rồi. Cuộc sống này khiến con quá ngột ngạt".

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành huy động người và phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân. Đến thời điểm hiện tại, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Bỏ dở tiệc cưới giữa chừng, cô gái trẻ chạy ra hồ nhảy xuống nước tự vẫn

Bỏ dở tiệc cưới giữa chừng, cô gái trẻ chạy ra hồ nhảy xuống nước tự vẫn

Theo người nhà, trước đây cô gái trẻ đã nhiều lần định tự tử nhưng đều được gia đình phát hiện và can ngăn kịp thời.

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Từ khóa:   nhảy cầu tự tử bà bầu tự tử thư tuyệt mệnh

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