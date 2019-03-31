Bỏ dở tiệc cưới giữa chừng, cô gái trẻ chạy ra hồ nhảy xuống nước tự vẫn

Xã hội 31/03/2019 15:12

Theo người nhà, trước đây cô gái trẻ đã nhiều lần định tự tử nhưng đều được gia đình phát hiện và can ngăn kịp thời.

Mới đây, trên địa bàn xã Tân An (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) xảy ra vụ việc một thiếu nữ nhảy hồ tự tử gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Cao Tiến Thìn - Chủ tịch UBND xã Tân An đã xác nhận vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, trưa 29/3, N.T.Q. (15 tuổi, trú xã Tân An) đi dự một đám cưới cùng người yêu. Trong khi ăn tiệc, giữa Q. và người yêu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Có lẽ do giận người yêu, Q. bỏ dở đám cưới rồi chạy ra hồ Khe Vành (xã Tân An) nhảy xuống hồ tự tử.

Do chiều tối vẫn không thấy Q. về nhà, gia đình đã huy động người đi tìm kiếm. Đến trưa 30/3, thi thể Q. đã được tìm thấy dưới hồ nước, cách nhà khoảng 500 m.

Đáng nói là trước đây Q. đã nhiều lần định tự tử nhưng đều được gia đình phát hiện và can ngăn kịp thời. Theo chính quyền địa phương, Q. đã bỏ học giữa chừng từ năm 2018. Do xác định rõ nguyên nhân cái chết nên gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Hiện thi thể thiếu nữ này đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Bỏ dở tiệc cưới giữa chừng, cô gái trẻ chạy ra hồ nhảy xuống nước tự vẫn - Ảnh 1
Thiếu nữ cãi nhau với bạn trai rồi nhảy sông tự vẫn - Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ việc nam thanh niên nhảy cầu tự tử vì buồn chuyện tình cảm.

Tối 25/3, anh T. (33 tuổi, ngụ TP.HCM) hẹn vợ mới cưới đến giữa cầu Phú Cường nói chuyện. Biết hai vợ chồng T. đang buồn chuyện tình cảm nên gia đình nhà vợ đã đi theo. Lúc cả hai đang nói chuyện thì T. bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống sông trước sự bàng hoàng của mọi người. Chứng kiến cảnh chồng mới cưới tự tử, cô vợ định nhảy theo nhưng người nhà đã ngăn cản kịp.

Đáng nói, T. và vợ chỉ mới kết hôn được một ngày thì xảy ra chuyện buồn về tình cảm. Trong khi đó, gia đình nạn nhân cho biết T. đã có vợ con nhưng hiện cả hai đang ly thân. Gia đình biết T. có quan hệ tình cảm với một người con gái khác nhưng không ai hay biết việc anh kết hôn. Chỉ đến khi nhận được tin báo T. nhảy cầu mất tích thì người thân mới biết anh cưới vợ mới một ngày trước.

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Trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện 1 cô gái mang bầu đứng trên cầu có ý định tự tử, lực lượng CSGT đã tiếp cận, giải cứu và đưa thai phụ này vào bệnh viện để được chăm sóc sức khỏe.

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