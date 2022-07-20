Vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong ở nhà văn hóa: Lời xin lỗi muộn màng và nỗi lòng của bậc cha mẹ khi con cái phạm lỗi 'tày đình'

Xã hội 20/07/2022 09:50

Liên quan đến vụ nam sinh bị đánh tử vong khi đang dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa thôn Đồng Hội (Hải Dương), gia đình các nghi phạm mới đây đã lên tiếng trải lòng về sự việc.

Liên quan đến vụ nam sinh bị đánh tử vong khi đang dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa thôn Đồng Hội (Hải Dương), danh tính nạn nhân được xác định là em Đ.Q.H (SN 2006), vừa học hết lớp 10D Trường THPT Khúc Thừa Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo Infonet/VietNamNet, công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm Phạm Quốc C., Phạm Văn T., Nguyễn Thành L.. Cả 3 cùng sinh năm 2005, cùng trú tại xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang và đang là học sinh trường THPT Ninh Giang II.

Vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong ở nhà văn hóa: Lời xin lỗi muộn màng và nỗi lòng của bậc cha mẹ khi con cái phạm lỗi 'tày đình' - Ảnh 1
3 nghi phạm đánh tử vong nam sinh lớp 10 trong vụ việc - Ảnh: Infonet/VietNamNet

Quá trình điều tra xác định, Phạm Quốc C. cho rằng H. tán tỉnh người yêu của đối tượng trên mạng xã hội nên đã rủ 3 người là L., T.và Vũ Văn Đ. (SN 2004) đi tìm H. để đánh.

Khoảng 20h ngày 11/7, C. và 3 đối tượng đi trên 2 xe đạp điện đến nhà văn hóa thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong; thấy H. đang dạy thiếu nhi sinh hoạt hè tại đây thì L. và T. gọi H. ra ngoài rồi dùng tay, chân tấn công nạn nhân. Em H. đã cố bỏ chạy nhưng L. và T. đuổi đánh khiến nạn nhân bất tỉnh. Được nhân viên trạm y tế cấp cứu tại chỗ nhưng H. không qua khỏi.

Lời kể của bố mẹ các nghi phạm

Chia sẻ với báo Sức khỏe và Đời sống, ông P.V.M. (bố Phạm Quốc C.) kể, chiều 11/7 cả gia đình ông đi ăn giỗ cụ và C. cũng có mặt. Sau khi ăn cơm tối xong, khoảng 19h30, C. xin phép bố mẹ đi chơi và được bố dặn về sớm để mai đi cùng đội bóng nhi đồng của xã xuống huyện thi đấu. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, vợ chồng ông M. về nhà thì chưa thấy con trai đâu nên bà H. đi tìm. Một lát sau bà H. cùng con trai về nhà và vợ chồng ông không thấy con trai có biểu hiện gì bất thường.

"Đến khoảng 23h đêm, lúc này gia đình tôi đã đóng cổng, cửa đi ngủ thì phía ngoài có tiếng gọi. Khi dậy mở cổng, tôi thấy có công an xã, công an tỉnh đến nhà mời C. lên xã có việc, còn việc gì thì công an không nói. Khi công an vào nhà, con trai tôi đứng ở cửa nhà phía dưới.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, vợ chồng tôi đi theo con lên xã. Sau đó con tôi được đưa xuống Công an huyện Ninh Giang. Quá trình lấy lời khai của cháu, vợ tôi là người giám hộ, sau khi biết vụ việc, cháu H. tử vong thì con tôi ôm mẹ khóc và nói: Con xin lỗi bố mẹ…", ông M. cho biết.

Vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong ở nhà văn hóa: Lời xin lỗi muộn màng và nỗi lòng của bậc cha mẹ khi con cái phạm lỗi 'tày đình' - Ảnh 2
Khu vực nam sinh lớp 10 ngã gục khi bị nhóm thanh niên tấn công - Ảnh: Gia đình và xã hội/ báo Sức khỏe và Đời sống

Còn theo bà H. (mẹ của Phạm Văn T.), vào chiều 11/7, con trai bà có đi cấy cùng mẹ và bà ngoại. Trong quá trình cấy ở ruộng, T. có xin phép mẹ tối sang nhà bà ngoại (xã Ninh Thành cũ, nay là xã Tân Hương) ăn cơm. Tuy nhiên, lúc sau T. nói không đi nữa.

Sau bữa cơm tối cùng gia đình, T. lấy xe đạp điện nói với bố mẹ đi chơi cùng bạn và gia đình có nhắc về ngủ sớm. Đến khoảng 21h tối, con trai bà H. về nhà và không thấy T. nói gì. Đến khi chuẩn bị đi ngủ thì công an đến nhà mời T. ra xã làm việc, tiếp đó được đưa xuống công an huyện. Lúc này, gia đình bà H. mới biết con trai liên quan đến vụ án tại xã Hồng Phong.

Bà H. cho biết: "Rạng sáng 12/7, con tôi cùng 3 nam thanh niên khác được đưa lên Công an tỉnh Hải Dương. Đến trưa hôm sau, các gia đình được công an cho gặp và các cháu khóc, xin lỗi. Chúng tôi biết, các cháu nhận ra lỗi lầm nhưng đã muộn…".

Mong được tạ lỗi với gia đình nạn nhân

Mặc dù bản thân bị ảnh hưởng của chứng bệnh động kinh 8 năm nay, nhưng khi biết con trai cùng nhóm bạn gây ra vụ việc khiến ông N.V.D. (bố của Nguyễn Thành L.) như chết lặng.

Theo ông D., sau khi cháu H. được khâm liệm, đại diện nhóm gia đình ở xã Đông Xuyên có đến lễ tang, xin phép gia đình nạn nhân được vào thắp hương, chia buồn. Tuy nhiên, do nỗi đau quá lớn vì mất con, mất cháu đột ngộ nên đến thời điểm này, các gia đình nhóm thanh niên vẫn chưa được vào nhà cháu H. để thắp hương, mặc dù phía gia đình nhóm thanh niên xã Đông Xuyên luôn mong muốn... Được biết, sáng 13/7, đại diện các gia đình thanh niên xã Đông Xuyên có sang nhà nạn nhân dự Lễ truy điệu và an táng cháu H.

"Bản thân chúng tôi là bố mẹ của người gây ra sự việc nên phải có trách nhiệm với gia đình cháu H. và đây là sự việc không ai mong muốn. Còn con chúng tôi là người trực tiếp liên quan đến vụ án sẽ có cơ quan pháp luật nghiêm trị. Trong lúc này, chỉ mong gia đình cháu H. hãy mở rộng lòng thương, cho chúng tôi được sang tạ lỗi với hương hồn cháu, thắp cho cháu nén hương để ở dưới suối vàng cháu được siêu thoát, còn không chúng tôi luôn bị giày vò.." - đại diện nhóm gia đình nam thanh niên xã Đông Xuyên nói. 

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