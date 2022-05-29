Ban quản lý chung cư cũng cho biết, chủ nhân chiếc xe Mercedes Maybach không phải cư dân tại chung cư mà là khách đến chơi. Chủ xe sau đó đã giao chìa khóa cho bảo vệ để điều khiển xe vào hầm.

Theo nguồn tin từ báo VietNamNet, liên quan vụ xe Mercedes Maybach tông loạt xe máy, đại diện Ban quản lý khu chung cư 6th Element cho biết nam bảo vệ lái xe giúp khách hàng đã được đưa đến trụ sở công an để làm việc. Ban quản lý tòa nhà quyết định cho người này nghỉ việc và đã có nhân viên khác thay thế.

"Công an đã đến trích xuất, niêm phong toàn bộ camera để làm rõ vụ việc", Ban quản lý khu chung cư cho biết thêm.

Nạn nhân bị thương cũng được xác nhận là một nhân viên bảo vệ khác của khu chung cư. Đến chiều 28/5, anh này đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện. Cộng đồng cư dân khu chung cư 6th Element đã quyên góp khoảng 100 triệu đồng để ủng hộ nhân viên bảo vệ bị thương.

Trước đó sự việc xe Mercedes Maybach tông loạt xe máy trong hầm chung cư 6th Element xảy ra khoảng hơn 4h sáng 27/5 - khi chủ ôtô Mercedes S560 Maybach biển số TP.HCM giao cho một nhân viên bảo vệ là trưởng ca, lái xe vào vị trí đỗ.

Nhân viên bảo vệ được xác định chưa có bằng lái. Chiếc xe Mercedes S560 Maybach cũng mới được chủ xe mua từ TP.HCM cách đây chưa lâu với giá hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài chiếc Mercedes S560 bị nát đầu, vụ tai nạn cũng khiến 17 xe máy điện, một xe máy xăng cùng 2 bốt kiểm soát gửi xe của tòa nhà bị hư hỏng. Một nạn nhân bị thương, không nguy hiểm tới tính mạng.

Tuy nhiên liệu mọi chuyện có thực sự đúng như những gì mà báo chí đã đưa tin trong vài ngày qua, dẫn theo nguồn tin từ báo Zing News nhiều ý kiến cho rằng nhân viên bảo vệ “quá liều” và thiếu hiểu biết khi cầm lái một tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng trong khi chưa có bằng lái. Bên cạnh đó, một số quan điểm đánh giá chủ nhân chiếc ôtô hạng sang đã chủ quan khi giao tài sản lớn cho nhân viên bảo vệ.

Đặc biệt, một số nhóm trên mạng xã hội chia sẻ nhiều thông tin nghi vấn về trường hợp nhân viên bảo vệ đứng ra nhận lỗi thay cho người khác. “Liệu có trường hợp người bảo vệ đứng ra nhận lỗi không? Vì đến nay chưa thấy hình ảnh từ camera trích xuất cho thấy ai là người cầm lái”, tài khoản Thành Trung nghi vấn.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo VietNamNet

Khi Zing đem nghi vấn này trao đổi với một số cư dân tại chung cư 6th Element, đa phần họ cho rằng vụ tai nạn là một sự đáng tiếc, gây thiệt hại về tài sản và trật tự cho khu chung cư. Tuy nhiên, về trường hợp “bảo vệ nhận lỗi thay cho chủ xe”, các cư dân đều nói "đây mới chỉ là nghi vấn một phía cư dân mạng".

“Để kết luận sự việc cần có chứng cứ cùng nghiệp vụ điều tra của các cơ quan chức năng”, chị Hồng Nhung chia sẻ, đồng thời bày tỏ mong muốn phía công an sớm công bố các hình ảnh và kết luận điều tra để tránh sự việc được lan truyền theo nhiều hướng chưa được kiểm chứng.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.