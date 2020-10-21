Sau khi vứt bỏ con mới sinh ngoài ruộng khoai, Phạm Thị Hảo tỏ ra hoàn toàn vô can, thậm chí còn lên Facebook bình luận 'người mẹ độc ác'.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hảo (SN 1994, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng) để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ khiến cháu bé tử vong.

Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Phạm Thị Hảo được cho tại ngoại. Bước đầu, Hảo khai nhận vào sáng 26/7, cô sinh con trong nhà vệ sinh sau đó vứt bỏ cháu bé ra ngoài ruộng khoai của gia đình.

Đến trưa cùng ngày, bố chồng Hảo là ông Nguyễn Văn C. (trú thôn Văn Ông Đoài, xã Đông Vinh) ra ruộng khoai thì phát hiện cháu bé nên đưa đi cấp cứu.

Khi thông tin về cháu bé bị bỏ rơi lan truyền trên mạng xã hội, Phạm Thị Hảo tỏ ra hoàn toàn vô can, còn lên Facebook bình luận "người mẹ độc ác" để thể hiện sự bức xúc. Hảo khai toàn bộ vụ việc đều do tự mình làm, không liên quan đến cha mẹ chồng.

Phạm Thị Hảo vứt bỏ con mới đẻ khiến cháu bé tử vong - Ảnh: Người Đưa Tin

Như đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 26/7, vợ chồng ông Nguyễn Văn C. ra thửa ruộng trồng khoai nước của gia đình thì bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại đây không rõ từ khi nào.

Bé gái vẫn còn nguyên dây rốn, không được quấn tã, da đỏ lựng vì bỏng nhiệt. Thời điểm đó nhiệt độ khoảng 40 độ C, nắng nóng gay gắt. Em bé rất yếu, thở khò khè, không khóc nổi, người lấm lem bùn đất.

Vợ chồng ông C. đã đưa bé gái đến Trạm y tế xã Đông Vinh cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên sau hơn 20 ngày tích cực điều trị, bé gái đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 0 giờ 35 ngày 14/8. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Đông Hưng đã xác định được mẹ của bé gái bị bỏ ngoài ruộng là Phạm Thị Hảo.

Theo chính quyền địa phương, Phạm Thị Hảo mới 26 tuổi nhưng đã sinh 4 con, ngoài bé gái đã tử vong thì cháu nhỏ nhất mới 2 tuổi.

Vụ bé sơ sinh tử vong vì bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai: Danh tính người mẹ gây sững sờ Qua xét nghiệm ADN, Công an huyện Đông Hưng đã xác định được danh tính người mẹ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai.

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