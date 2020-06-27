Vụ mẹ tử vong thương tâm khi đang chở con đi học: Bé trai cũng qua đời vì vết thương quá nặng

Xã hội 27/06/2020 16:39

Gặp tai nạn khi đang chở con đi học, người mẹ tử vong thương tâm, còn bé trai được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Tuy nhiên mới đây người con cũng đã không qua khỏi.

Liên quan đến vụ mẹ tử vong thương tâm trên đường chở con đi học tại khu vực đường vành đai (thuộc địa bàn xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), cơ quan chức năng cho biết bé trai bị tai nạn cũng không qua khỏi vì vết thương quá nặng. 

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Đám tang của hai mẹ con xấu số - Ảnh: Báo Dân Sinh

Trước đó vào sáng sớm 26/6, xe ô tô mang biển số tỉnh Hưng Yên, lưu thông trên đường vành đai từ cầu Trì Chính hướng đi Thanh Hóa. Khi xe chạy đến ngã tư thuộc địa bàn xã Lưu Phương thì tông trúng một chiếc xe máy do một người phụ nữ chở theo con nhỏ.

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Mẹ chở con đi học gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến người mẹ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, con trai bị thương nặng. Được biết, người mẹ đang trên đường đưa con đi học buổi sáng thì xảy ra tai nạn giao thông. Hiện trường vụ việc chỉ cách gia đình nạn nhân vài trăm mét. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Đà Nẵng cũng vừa xảy ra vụ việc tương tự, một nữ giáo viên tử vong thương tâm trên đường chở con đi học về khiến ai nấy xót xa.

Khoảng 17 giờ ngày 13/5, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở con lưu thông trên đường Phan Bội Châu (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) hướng đi ra đường Lý Thường Kiệt thì xảy ra va chạm với một chiếc ô tô 7 chỗ.

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Trên đường chở con đi học về, nữ giáo viên gặp tai nạn dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Cú tông mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm ô tô, kéo lê 3 mét trên đường. Vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, còn cháu bé được người dân đưa đi bệnh viện ngay sau đó. Được biết, nạn nhân xấu số là giáo viên đang trên đường chở con đi học về.

Chở con đi học, mẹ gặp tai nạn tử vong thương tâm cách nhà chỉ vài trăm mét

Chở con đi học, mẹ gặp tai nạn tử vong thương tâm cách nhà chỉ vài trăm mét

Trên đường đưa con đi học, người mẹ gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong, đứa con nhỏ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn thương tâm tai nạn chết người

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