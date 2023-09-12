Vụ mẹ trầm cảm, nghi ôm con nhảy sông tự vẫn: Đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi

Xã hội 12/09/2023 09:30

Thi thể cháu bé được người dân phát hiện nổi trên sông Cổ Chiên vào lúc hơn 7 giờ sáng nay.

Theo thông tin từ Người Lao Động, liên quan đến vụ "tìm kiếm 2 mẹ con khi thấy xe máy, đôi dép trên cầu Cổ Chiên", sáng 12/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi trên sông Cổ Chiên.

Thi thể cháu bé được người dân phát hiện nổi trên sông Cổ Chiên vào lúc hơn 7 giờ sáng nay nên gọi điện thoại báo cho lực lượng chức năng. Nơi tìm thấy cháu bé cách cầu Cổ Chiên khoảng hơn 20 km.

Vụ việc được phát hiện thuộc thủy phận Bến Tre nên Công an tỉnh Bến Tre tiếp nhận thụ lý. Hiện, lực lượng chức năng của tỉnh Trà Vinh vẫn đang tích cực chủ động phối hợp, tìm kiếm người mẹ mất tích.

Vụ mẹ trầm cảm, nghi ôm con nhảy sông tự vẫn: Đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi - Ảnh 1
Chiếc xe máy được tìm thấy trên cầu Cổ Chiên - Ảnh: Báo Công an Nhân dân 

Trước đó, dẫn tin từ báo Công An Nhân Dân, trưa 10/9, Công an xã Đại Phước (huyện Càng Long) nhận được tin báo của nhân viên Trạm thu phí cầu Cổ Chiên về việc người dân phát hiện chiếc xe máy nằm giữa cầu Cổ Chiên, nghi vấn có trường hợp nhảy cầu.

Công an xã Đại Phước đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Tại khu vực cầu Cổ Chiên có chiếc xe máy mang biển số 83-D1.28xxx. Trên xe có chiếc ghế đặt ở phía trước dành cho trẻ em, 2 đôi dép cùng một số giấy tờ tùy thân.

Qua thông tin kiểm tra từ gia đình, người mất tích là H.D.K. (SN 1998, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) và cháu bé 2 tuổi.

Trước khi phát hiện mất tích, sáng 10/9, K. ở nhà mẹ ruột tại huyện Cù Lao Dung. Sau đó, K. lấy xe máy chở con trai rời khỏi nhà.

Vụ mẹ trầm cảm, nghi ôm con nhảy sông tự vẫn: Đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm người mẹ - Ảnh: Người Lao Động

Chồng của K. xác nhận, thời gian sau sinh, K. thường đi lại giữa nhà mẹ ruột và nhà riêng (cách nhau khoảng 10km) cùng ở tại huyện Cù Lao Dung. Vì vậy, thời điểm K. mất tích và nghi vấn ôm con nhảy cầu khiến gia đình rất bất ngờ.

Theo gia đình, K. sinh con khoảng 2 năm và khả năng có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

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