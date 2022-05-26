Vụ mẹ khai tử khi con trai 3 tuổi dù đang sống: Hủy giấy chứng tử cấp sai quy định

Xã hội 26/05/2022 14:29

Cơ quan chức năng sẽ có quyết định hủy giấy chứng tử trong vụ mẹ khai tử con được cấp trong vụ mẹ khai tử cho cn trai

Theo báoPháp luật TP.HCM, một lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết trong ngày hôm nay (26-5) sẽ ký quyết định hủy giấy chứng tử đã cấp cho bà TTNP (32 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, là người đã khai tử cho con đang sống) do cấp sai quy định.

Vụ mẹ khai tử khi con trai 3 tuổi dù đang sống: Hủy giấy chứng tử cấp sai quy định - Ảnh 1
Trước đó bố ruột cháu bé cùng gia đình đã đến cơ quan chức năng để nhờ tìm con - ẢnL Báo Pháp luật TP.HCM

Theo Người Lao Động, trước đóT6 địa bàn phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xảy ra vụ việc bà N.P đến phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L (SN 2019, con trai bà P.).

Bà P. khai cháu L. mất vào tối 4/5 và được phường Tân An cấp giấy khai tử vào ngày 11-5. Tuy nhiên sau đó cha cháu đăng tải lên mạng cháu còn sống.

Công an đã mời bà P. đến làm việc thì bà thừa nhận đã ly hôn với chồng cũ và cả hai vẫn thường mâu thuẫn, xích mích. Bà P. kể bị chồng đánh đập nên đã khai tử cho con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ báo tin để ngăn không cho người này gặp con nữa. 

Theo Zing News, tối ngày 23/5, anh N.T.D. (trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), bố ruột cháu N.H.L. cũng cho biết, gia đình anh đã tìm thấy con trai và đang đưa con về trụ sở Công an phường Tân An để giải quyết.

Theo anh D., cháu L. có phần chậm chạp hơn trước nhưng sức khỏe tạm ổn. Cháu ở tại nhà một người lạ mà suốt nhiều năm chung sống vợ chồng, anh chưa bao giờ thấy vợ cũ có mối quan hệ với người này.

Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ hơn 50 tuổi - người trông giữ cháu L. khai nhận được chị T.T.N.P. (SN 1990 - mẹ cháu L.) đưa xuống gửi và cam kết không có chuyện mua bán...

 

 

 

 

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