Người mẹ tiết lộ lý do khai tử cho con trai khi cháu vẫn còn sống

Xã hội 24/05/2022 14:58

UBND phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết đã làm việc với bà T.T.N.P. (32 tuổi, ngụ phường Tân An) để làm rõ việc bà này làm thủ tục khai tử con trai 3 tuổi khi cháu bé vẫn còn đang sống.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 24/5, UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã làm việc với bà T.T.N.P. (32 tuổi, ngụ phường Tân An) để làm rõ việc bà này làm thủ tục khai tử con trai 3 tuổi khi cháu bé vẫn còn đang sống.

Theo trình bày tại cơ quan điều tra, bà P. cho biết bà và ông Nguyễn Thế Dũng (41 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã ly hôn. Vào ngày 12/5, ông Dũng đến nhà bà quậy phá, đập chậu ném vào cửa kính. Trước đó, ông Dũng đã nhiều lần đến đập phá nhà bà P.

“Mặc dù tòa đã xử ly hôn tôi và anh Dũng từ lâu, tòa tuyên cho tôi được nuôi con nhưng anh Dũng hay đón con về Kon Tum. Anh Dũng nhiều lần làm phiền tôi, đòi đất, đòi nhà dù đây là tài sản tiền hôn nhân của gia đình nhà tôi”- bà P. viết.

Người mẹ tiết lộ lý do khai tử cho con trai khi cháu vẫn còn sống - Ảnh 1
Cơ quan chức năng đã tìm thấy bé trai 3 tuổi bị mẹ làm giấy khai tử trong khi vẫn còn sống - Ảnh: Lao Động

Đồng thời, cũng theo bà P., vào ngày 11/5, bà gửi con trai cho một gia đình có thân nhân tốt. Bà P. và gia đình này qua lại với nhau cho đến khi cháu P. học cấp 1. Bà P. giải thích làm thủ tục khai tử con trai vì người thân có tiền án, tiền sự. Bà nói làm như vậy là muốn tốt cho con mình nhưng không am hiểu về pháp luật và cũng không hỏi cán bộ tư pháp phường Tân An để được hướng dẫn. Bà P. thừa nhận đây là lỗi của bà, đã khai không đúng với cơ quan chức năng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Dũng cho biết đã gửi đơn đến tòa án để yêu cầu thay đổi quyền nuôi con. Sắp tới, ông sẽ đưa con trai đến tỉnh Kon Tum để đi làm, ổn định cuộc sống.

Người mẹ tiết lộ lý do khai tử cho con trai khi cháu vẫn còn sống - Ảnh 2
Cháu N.H.L. được giao cho ông Dũng chăm sóc - Ảnh: Báo người Lao Động

Trước đó, theo báo Lao Động đưa tin, bà T.T.N.P đã đến phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L (SN 2019, con trai bà P.). Bà P. khai cháu L. mất vào lúc 18h30 ngày 4.5 và được phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11.5.

Đến tối 19/5, bất ngờ người bố của cháu L. đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử. Sau đó, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc xác minh. Trong tờ cam kết, bà P. khai con trai bà tử vong do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi.

Theo một lãnh đạo phường Tân An, UBND phường đã lập biên bản để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.

Vụ bé trai 3 tuổi bị mẹ khai tử dù đang còn sống: Sức khỏe cháu bé hiện tại ra sao?

Vụ bé trai 3 tuổi bị mẹ khai tử dù đang còn sống: Sức khỏe cháu bé hiện tại ra sao?

Theo anh Nguyễn Thế Dũng (cha cháu N.H.L. bị mẹ khai tử khi vẫn còn sống), con trai sau khi được tìm thấy có biểu hiện chậm chạp nhưng sức khỏe tạm ổn.

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