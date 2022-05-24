Vụ bé trai 3 tuổi bị mẹ khai tử dù đang còn sống: Sức khỏe cháu bé hiện tại ra sao?

Cũng theo ông Nha, hiện phía công an đang làm việc cùng bố mẹ của cháu L. để đôi bên trao đổi và quyết định xem ai là người sẽ nhận nuôi dưỡng cháu bé vì hiện cả hai đã ly hôn.

Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị mẹ khai tử khi vẫn còn sống ở Đắk Lắk , tối 23/5, trên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó chủ tịch UBND P.Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xác nhận trong chiều tối cùng ngày, ông đã trực tiếp cùng công an phường Tân An và công an phường Tân Lợi đến huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) để đón cháu N.H.L (3 tuổi) về bàn giao lại cho gia đình.

Trước đó, từ sáng 23/5 đến chiều cùng ngày, anh Nguyễn Thế Dũng (41 tuổi, cha ruột cháu L.) cùng hàng chục người thân đã đến trụ sở UBND P.Tân An và cơ quan Công an 2 phường Tân Lợi và Tân An để nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, tìm kiếm cháu L. Đồng thời, người dân cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những cán bộ tắc trách, thiếu xác minh nhưng ký giấy chứng tử đối với cháu L.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã làm việc với chị N.T.N.P (33 tuổi, mẹ cháu L.) và được mẹ cháu bé cho biết cụ thể về địa chỉ cháu nhỏ tại H.Đắk Mil.

Khi nhìn thấy con, anh Nguyễn Thế Dũng không kìm được sự xúc động. Chia sẻ với tờ Lao Động về tình hình sức khỏe của con trai, anh Dũng cho biết con có phần chậm chạp hơn trước nhưng sức khỏe tạm ổn.

Anh Dũng cũng đồng thời cho biết, trong nhiều năm chung sống vợ chồng nhưng anh chưa bao giờ thấy vợ cũ có mối quan hệ với người này. Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ hơn 50 tuổi - người trông giữ cháu L. khai nhận được chị T.T.N.P. (SN 1990 - mẹ cháu L.) đưa xuống gửi và cam kết không có chuyện mua bán.

Theo anh Nguyễn Thế Dũng, dù trước đó tòa tuyên chị T.T.N.P. (mẹ cháu L.) được quyền nuôi con nhưng khi cháu được vài tháng, anh đã nuôi bé đến hiện tại. Bên cạnh đó, do chị P. đã khai tử con nên anh D. sẽ đề nghị tạm thời giao con cho anh nuôi dưỡng và sau đó anh sẽ làm đơn đề nghị tòa tuyên giao quyền nuôi con luôn cho anh.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 11/5, chị P. đến UBND phường Tân An (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) làm thủ tục khai tử cho cháu L. Chị P. khai cháu L. mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Dù cháu đang còn sống nhưng UBND phường Tân An vẫn cấp giấy khai tử cho cháu L.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, trình báo với cơ quan công an nhưng vẫn không thấy con, sáng 23/5, hàng chục người nhà của anh Dũng đã tới UBND phường Tân An yêu cầu phải có biện pháp tìm kiếm. Sau đó, lực lượng 2 phường đã cùng gia đình đi tìm cháu L.