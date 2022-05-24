Vụ bé trai 3 tuổi bị mẹ khai tử dù đang còn sống: Sức khỏe cháu bé hiện tại ra sao?

Xã hội 24/05/2022 11:40

Theo anh Nguyễn Thế Dũng (cha cháu N.H.L. bị mẹ khai tử khi vẫn còn sống), con trai sau khi được tìm thấy có biểu hiện chậm chạp nhưng sức khỏe tạm ổn.

Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị mẹ khai tử khi vẫn còn sống ở Đắk Lắk, tối 23/5, trên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó chủ tịch UBND P.Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xác nhận trong chiều tối cùng ngày, ông đã trực tiếp cùng công an phường Tân An và công an phường Tân Lợi đến huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) để đón cháu N.H.L (3 tuổi) về bàn giao lại cho gia đình.

Cũng theo ông Nha, hiện phía công an đang làm việc cùng bố mẹ của cháu L. để đôi bên trao đổi và quyết định xem ai là người sẽ nhận nuôi dưỡng cháu bé vì hiện cả hai đã ly hôn.

Vụ bé trai 3 tuổi bị mẹ khai tử dù đang còn sống: Sức khỏe cháu bé hiện tại ra sao? - Ảnh 1
Cháu bé 3 tuổi bị mẹ ruột khai tử đã được đón từ tỉnh Đắk Nông về nhà. Ảnh: Dân trí

 

Trước đó, từ sáng 23/5 đến chiều cùng ngày, anh Nguyễn Thế Dũng (41 tuổi, cha ruột cháu L.) cùng hàng chục người thân đã đến trụ sở UBND P.Tân An và cơ quan Công an 2 phường Tân Lợi và Tân An để nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, tìm kiếm cháu L. Đồng thời, người dân cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những cán bộ tắc trách, thiếu xác minh nhưng ký giấy chứng tử đối với cháu L.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã làm việc với chị N.T.N.P (33 tuổi, mẹ cháu L.) và được mẹ cháu bé cho biết cụ thể về địa chỉ cháu nhỏ tại H.Đắk Mil.

Khi nhìn thấy con, anh Nguyễn Thế Dũng không kìm được sự xúc động. Chia sẻ với tờ Lao Động về tình hình sức khỏe của con trai, anh Dũng cho biết con có phần chậm chạp hơn trước nhưng sức khỏe tạm ổn. 

Anh Dũng cũng đồng thời cho biết, trong nhiều năm chung sống vợ chồng nhưng anh chưa bao giờ thấy vợ cũ có mối quan hệ với người này. Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ hơn 50 tuổi - người trông giữ cháu L. khai nhận được chị T.T.N.P. (SN 1990 - mẹ cháu L.) đưa xuống gửi và cam kết không có chuyện mua bán.

Theo anh Nguyễn Thế Dũng, dù trước đó tòa tuyên chị T.T.N.P. (mẹ cháu L.) được quyền nuôi con nhưng khi cháu được vài tháng, anh đã nuôi bé đến hiện tại. Bên cạnh đó, do chị P. đã khai tử con nên anh D. sẽ đề nghị tạm thời giao con cho anh nuôi dưỡng và sau đó anh sẽ làm đơn đề nghị tòa tuyên giao quyền nuôi con luôn cho anh.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 11/5, chị P. đến UBND phường Tân An (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) làm thủ tục khai tử cho cháu L. Chị P. khai cháu L. mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Dù cháu đang còn sống nhưng UBND phường Tân An vẫn cấp giấy khai tử cho cháu L.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, trình báo với cơ quan công an nhưng vẫn không thấy con, sáng 23/5, hàng chục người nhà của anh Dũng đã tới UBND phường Tân An yêu cầu phải có biện pháp tìm kiếm. Sau đó, lực lượng 2 phường đã cùng gia đình đi tìm cháu L.

Thông tin MỚI vụ người mẹ khai tử cho con trai 3 tuổi dù còn sống: Công an chính thức vào cuộc tìm kiếm tung tích cháu bé

Thông tin MỚI vụ người mẹ khai tử cho con trai 3 tuổi dù còn sống: Công an chính thức vào cuộc tìm kiếm tung tích cháu bé

Tại cơ quan điều tra, người mẹ khai tử cho con trai 3 tuổi khi còn sống khai nhận gửi con ở tỉnh Đắk Nông, nên cơ quan công an cùng gia đình đang trên đường đi tìm.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai 3 tuổi bị mẹ khai tử bé trai bị khai tử Đắk Lắk

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?