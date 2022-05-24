UBND phường làm thủ tục trong vụ mẹ khai tử con trai 3 tuổi dù còn sống: 'Chúng tôi không phủ nhận trách nhiệm'

Theo ông Nha, lực lượng chức năng đã đưa cháu nhỏ từ H.Đắk Mil (Đắk Nông) về trụ sở Công an P. Tân An để làm việc. "Qua xác minh ban đầu, người mẹ đã gửi cháu L. cho người khác chăm sóc chứ không có vấn đề gì cả" - ông Nha thông tin.

Theo Thanh Niên, chiều tối ngày 23/5, ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó chủ tịch UBND P.Tân An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ), xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu N.H.L (3 tuổi), cháu bé bị mẹ khai tử dù còn sống gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo anh D., cháu L. có phần chậm chạp hơn trước nhưng sức khỏe tạm ổn. Cháu ở tại nhà một người lạ mà suốt nhiều năm chung sống vợ chồng, anh chưa bao giờ thấy vợ cũ có mối quan hệ với người này.

Mới đây, theo Zing News, tối cùng ngày, anh N.T.D. (trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), bố ruột cháu N.H.L. cũng cho biết, gia đình anh đã tìm thấy con trai và đang đưa con về trụ sở Công an phường Tân An để giải quyết.

"Lực lượng công an và gia đình đang trên đường đưa cháu về Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết. Tôi sẽ đề nghị tạm thời giao con cho tôi trông giữ. Sau đó, tôi sẽ làm đơn đề nghị tòa án giao quyền nuôi con cho tôi" - anh D. cho biết thêm.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Đình Trung, Chủ tịch UBND phường Tân An, xác nhận trong ngày 23/5, nhiều người thân bên nội cháu NHL đã kéo đến trụ sở UBND phường đề nghị cơ quan chức năng tìm kiếm cháu và làm rõ sự việc.

Cũng theo ông Trung, cán bộ phường Tân An nhiều lần liên lạc với chị P để mời đến làm rõ sự việc nhưng không có kết quả. Đến trưa 23/5, ông đã liên lạc được với chị P qua điện thoại, đề nghị chị đến UBND phường làm việc. Tuy nhiên, sau đó chị P đến trụ sở Công an phường Tân Lợi rồi đưa người đi gặp cháu L.

Chủ tịch UBND phường Tân An thông tin trước đó, chị TTNP đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho con trai chị là cháu NHL. Chị P khai cháu L mất do bệnh viêm phổi, vào lúc 18 giờ 30 ngày 4/5. Đến ngày 11/5, UBND phường Tân An cấp giấy chứng tử cho cháu L.

Giấy khai tử của cháu L. - Ảnh: Infonet/VietNamNet

Ông Trung cho biết khi đến làm thủ tục khai tử cho con, chị P mang đầy đủ giấy tờ, lại khóc lóc nói con trai vừa mất do bệnh viêm phổi nên cán bộ phường không tiện hỏi nhiều. Chị P cũng ký cam kết lời khai để chứng tử. Tuy nhiên, đến tối 19/5 thì cha cháu L đăng lên mạng xã hội Facebook sự việc cháu còn sống nhưng bị mẹ làm thủ tục khai tử.

Ông Trung cũng thừa nhận cán bộ phường Tân An đã không xác minh trước khi UBND phường ký giấy chứng tử cho cháu L. "Chúng tôi không phủ nhận trách nhiệm và đã có báo cáo sự việc lên UBND TP Buôn Ma Thuột. Ai sai đến đâu thì sẽ phải chịu trách nhiệm đến đó, không đổ lỗi vì điều gì cả. UBND phường sẽ làm rõ trách nhiệm sự việc này" - ông Trung thông tin.

Người thân cháu L làm việc với UBND phường Tân An, yêu cầu tìm kiếm cháu bé. Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết thêm: Chính quyền địa phương chưa thu hồi giấy chứng tử của cháu L do chưa xác định được động cơ, mục đích của chị P khi làm thủ tục khai tử cho con trai dù đang sống.

Theo một nguồn tin khác, làm việc với Công an phường Tân Lợi, bước đầu chị P nói việc khai tử cho con trai là để gửi giấy khai tử cho chồng cũ, nhằm ngăn không cho người này gặp con trai. Theo chị P, chị và chồng cũ đã ly hôn, thường xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần chị bị chồng cũ đánh đập khi đến gặp con trai.