Đã có mức xử phạt chính thức dành cho người mẹ khai tử con trai 3 tuổi dù còn sống ở Đắk Lắk

Xã hội 25/05/2022 09:20

Chủ tịch UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, cho biết UBND phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối bà mẹ làm thủ tục khai tử con trai mình khi cháu đang còn sống.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, hiều 24/5, ông Phạm Đình Trung, Chủ tịch UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, cho biết UBND phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T.T.N.P. (32 tuổi, trú phường Tân An) do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực hộ tịch. Được biết, bà P là người đã làm thủ tục khai tử con trai mình là cháu NHL (ba tuổi) khi cháu đang còn sống.

Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết, qua làm việc với chính quyền địa phương, bà P. thừa nhận việc làm không đúng của mình và chấp nhận bị phạt hành chính. Theo quy định, hành vi của bà P. sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng. Thẩm quyền ra quyết định xử phạt là UBND TP Buôn Ma Thuột.

Đã có mức xử phạt chính thức dành cho người mẹ khai tử con trai 3 tuổi dù còn sống ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Cơ quan công an làm việc với cha mẹ cháu L. - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Ông Trung cho hay sau khi xác minh đầy đủ sự việc, làm việc với những người liên quan, UBND phường Tân An đã có báo cáo Phòng Tư pháp TP Buôn Ma Thuột để thực hiện các bước hủy giấy chứng tử theo quy định.

"Sau khi hủy giấy chứng tử, cơ quan liên quan sẽ tiến hành các bước để phục hồi hộ tịch cho bé L. Chúng tôi cũng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm các cán bộ liên quan vì đã không xác minh, thực hiện theo quy định" - ông Trung nói.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Lao Động, bà T.T.N.P đã đến phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L (SN 2019, con trai bà P.). Bà P. khai cháu L. mất vào lúc 18h30 ngày 4/5 và được phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11/5.

Đến tối 19/5, bất ngờ người bố của cháu L. đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử. Sau đó, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc xác minh. Trong tờ cam kết, bà P. khai con trai bà tử vong do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi.

Chia sẻ về nguyên nhân vụ việc, theo VTC News, bà P. cho biết, mặc dù đã ly hôn, nhưng ngày 12/5, ông D. đã đến nhà bà quậy phá, đập chậu ném vào cửa kính, nhằm ám sát mẹ con bà. Tình trạng này xảy ra nhiều lần, lúc thì anh D. dùng xà beng cạy cửa kính, lúc tắt điện.

“Mặc dù tòa đã xử ly hôn và cho tôi được quyền nuôi con. Nhưng, lâu lâu anh D. lại đón con về Kon Tum. Và anh D. lợi dụng người nhà trông để làm áp lực đối với tôi, kể lể tiền bỉm sữa các thứ. Rồi suốt ngày làm phiền tôi, đòi đất, đòi nhà dù đây là tài sản tiền hôn nhân của gia đình nhà tôi” - bà P. viết trong bản tường trình.

Cũng theo bản tường trình của bà P., ngày 11/5 vừa qua, bà có gửi con cho một gia đình có lai lịch thân nhân tốt. Việc bà P. khai tử con vì trong gia đình có người thân từng có tiền án.

“Tôi chỉ nghĩ làm như vậy là tốt cho con, nhưng không hiểu rõ về pháp luật, không hỏi cán bộ tư pháp phường Tân An để tham mưu”, bản tường trình của bà P. nêu.

Bà P. cũng thừa nhận đây là lỗi của cá nhân mình, đã khai không đúng với cơ quan chức năng.

Người mẹ tiết lộ lý do khai tử cho con trai khi cháu vẫn còn sống

Người mẹ tiết lộ lý do khai tử cho con trai khi cháu vẫn còn sống

UBND phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết đã làm việc với bà T.T.N.P. (32 tuổi, ngụ phường Tân An) để làm rõ việc bà này làm thủ tục khai tử con trai 3 tuổi khi cháu bé vẫn còn đang sống.

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