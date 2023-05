Đã có mức xử phạt chính thức dành cho người mẹ khai tử con trai 3 tuổi dù còn sống ở Đắk Lắk

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, hiều 24/5, ông Phạm Đình Trung, Chủ tịch UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, cho biết UBND phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T.T.N.P. (32 tuổi, trú phường Tân An) do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực hộ tịch. Được biết, bà P là người đã làm thủ tục khai tử con trai mình là cháu NHL (ba tuổi) khi cháu đang còn sống.

Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết, qua làm việc với chính quyền địa phương, bà P. thừa nhận việc làm không đúng của mình và chấp nhận bị phạt hành chính. Theo quy định, hành vi của bà P. sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng. Thẩm quyền ra quyết định xử phạt là UBND TP Buôn Ma Thuột.