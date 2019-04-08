Mới đây, cô con gái của bà mẹ chồng trong clip đã chính thức lên tiếng. Cô cho biết mình không bênh mẹ, chỉ muốn mọi người có cái nhìn toàn diện, thấu đáo hơn về sự việc.

Đoạn clip "mẹ đẻ đại chiến mẹ chồng gây náo loạn bệnh viện" khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao suốt từ hôm qua đến nay. Người ủng hộ bà mẹ đẻ vì cho rằng hành động tức nước vỡ bờ này hẳn phải tích tụ ấm ức từ lâu lắm rồi, người lại cho rằng thông gia với nhau thì nên dĩ hòa vi quý, dùng vũ lực giải quyết vấn đề chỉ khiến con gái mình càng khó sống ở nhà chồng, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng rạn nứt khó lành.

Có ai như mẹ tôi 2 năm nay ở viện nhiều hơn ở nhà, chăm hết cháu ngoại đến chồng rồi cháu nội (bé 7 tháng trong clip). Khi cháu nội 6 tháng, cháu ốm suốt, bà phải nhờ con nuôi chăm ông hộ, ở nhà bế cháu cho con dâu đi làm, còn bà ngoại cũng bận.

"Tôi là con gái của bà mẹ chồng mà cả cái xã hội 4.0 này đang chửi rủa. Còn ai đáng thương như mẹ tôi không? Chồng bị ung thư di căn giai đoạn cuối, một mình nuốt nước mắt vào trong chăm chồng đi viện K vì các con đều phải ôm con thơ.

Thấy cháu ốm suốt bà nội xót nên khuyên con dâu ở nhà một thời gian để chăm cho con khỏe nhưng con dâu sợ nghỉ thì mất việc. Lần trước đi viện bà vẫn một mình trông cháu, mẹ nó đi làm bình thường.

Hết sốt được 3 ngày bé lại phải vào viện nên bà có nói con dâu nghỉ ở nhà trông con cùng bà nhưng con dâu không nghỉ được. Bà nói bà một mình không thể ở viện trông cháu rồi còn ăn bột. Bé ốm nên bắt bế suốt, bà cũng không làm được gì. Lúc ấy con dâu lại bảo ngày trước mẹ chăm cháu ngoại (con mình) cho con gái đi làm được mà sao giờ cháu nội thì lại kêu. Nhưng thật sự trẻ con mỗi đứa mỗi khác, con mình dưới 2 tuổi ít ốm. Hơn 2 tuổi có lần vào viện thì bố mẹ chồng mình cơm nước mang vào cho bà rồi, bà ngoại chỉ chơi với cháu thôi.

Mình lấy chồng gần, cũng hay về thăm nhà, nhiều lần về thì để ý thấy quan hệ của mẹ chồng và chị dâu vẫn tốt. Bản thân mình là con gái nhưng không bao giờ nghe bà than vãn hay phàn nàn gì về con dâu, thi thoảng chỉ hay thở dài thương cháu. Còn chuyện bà thông gia nói nhịn 2 năm thì mình cũng không hiểu. Vì anh chị mình mới cưới được hơn năm, con được gần 7 tháng, mới đây chị dâu cũng đăng ảnh chiếc xe máy mới kỉ niệm ngày cưới 1 năm.

Sự việc lần này khiến gia đình mình rất sốc. Cũng đi làm dâu mình có phần nào thông cảm với chị dâu nhưng mình thấy chị vừa đáng thương vừa đáng trách.

Nhưng người đáng trách nhất có lẽ là anh mình. Có thể do anh trai mình quá lo công việc, đi sớm về tối mà không quan sát, cân bằng mối quan hệ giữa mẹ và vợ, xảy ra xung đột cũng im lặng không giải quyết

Hiện tại bố mình chán nản đến mức chỉ muốn về hẳn nhà để mẹ mình đỡ vất vả và lo được cho con cháu. Còn đối với mẹ mình, sau sự việc kia rất giận con dâu nhưng bà vẫn lo cho cháu nội. Hiện tại bà lại phải lên viện K để chăm ông, đi lại rất vất vả", lời tâm sự của con gái bà mẹ chồng trong đoạn clip gây xôn xao.

Ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, sau đó thì người mẹ đẻ đã lao hẳn lên giường xô xát với mẹ chồng của con gái mình, khiến đám đông xung quanh hốt hoảng lao vào can - Ảnh cắt từ clip

Chuyện mẹ chồng - nàng dâu xích mích xưa nay vốn dĩ không hiếm, thế nhưng đến mức mẹ đẻ phải vào cuộc, xô xát với thông gia để đòi lại công bằng cho con gái thì có lẽ đây là lần đầu tiên.

Trong số những bình luận trên mạng xã hội ngày hôm qua, phần lớn đều là bênh người mẹ đẻ. Có lẽ cũng chỉ vì quan niệm "khác máu tanh lòng" giữa mẹ chồng nàng dâu đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người và lời tuyên bố của bà mẹ đẻ trong clip: "Tôi nhịn nhiều lần lắm rồi".

Thế nhưng sau khi cô con gái của bà mẹ chồng lên tiếng, những người từng bênh người mẹ đẻ chằm chặp cũng cần phải suy nghĩ lại. Bởi rõ ràng chỉ một đoạn clip dài vài phút chẳng thể nói lên cách sống của một người.

"Đến vợ chồng lấy nhau xuất phát từ tình yêu mà còn phát sinh đủ thứ xích mích, cãi vã sau hôn nhân, chứ đừng nói mẹ chồng nàng dâu vốn chẳng liên quan gì. Mỗi người nhịn một chút, nghĩ cho gia đình thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được", tài khoản T.L. bình luận.

"Tội nghiệp nhất vẫn là đứa trẻ vô tội. Người mẹ đẻ bùng phát cơn giận đánh chửi bà thông gia có lẽ thỏa mãn trong chốc lát, thế nhưng hậu quả để lại sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau này con gái mình phải nhìn mặt chồng và mẹ chồng thế nào đây, chưa kể hôn nhân còn có nguy cơ trục trặc, đổ vỡ", tài khoản M.K. bình luận.

"Cái gì có thể giải quyết thì ngồi lại cùng trò chuyện thẳng thắn, cái gì không đáng thì nên bỏ qua. Mong là sau câu chuyện này sẽ không có nhiều gia đình mắc những sai lầm tương tự", tài khoản C.P. viết.