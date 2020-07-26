Vụ lật xe chở đoàn đi họp lớp, tham quan ở Quảng Bình: Đã có 13 người chết, 27 người bị thương

Xã hội 26/07/2020 15:31

Theo thông tin mới nhất, số người tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình đã lên đến 13 người và 27 người đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Trao đổi với báo chí, đại diện UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết tính đến 14 giờ ngày 26/7, số người tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào sáng nay tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng đã lên đến 13 người (9 người tử vong tại hiện trường và 4 người tử vong tại bệnh viện) và 27 người bị thương đang được cấp cứu trong bệnh viện.

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Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người tử vong, 27 người bị thương - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng nay, một ô tô chở đoàn cựu học sinh đi du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đi trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, khi đến gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10km thì gặp tai nạn, lao xuống vực bên đường.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông này, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Hiện danh tính những người tử vong và bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này vẫn chưa được cập nhật. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

[Ảnh] Hiện trường vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Quảng Bình, người tử vong, người bị thương nằm la liệt

[Ảnh] Hiện trường vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Quảng Bình, người tử vong, người bị thương nằm la liệt

Số người chết trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Bình đã lên 9 người và con số tử vong có thể còn gia tăng vì nhiều nạn nhân vẫn mắc kẹt bên trong.

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Từ khóa:   Quảng Bình tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng

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