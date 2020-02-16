Vụ lật thuyền khiến 3 người tử vong: Đôi vợ chồng ra đi bỏ lại 4 con nhỏ, xót xa giây phút chồng nhường sự sống cho vợ

Xã hội 16/02/2020 14:17

Được biết cặp vợ chồng chết đuối thương tâm tại Thừa Thiên - Huế có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Nhiều giờ qua, thông tin 3 người chết đuối thương tâm trong vụ lật thuyền xảy ra tại Thừa Thiên - Huế khiến dư luận xót xa. Theo đó, vào khoảng 7 giờ ngày 15/2, khoảng 12 người ngồi thuyền vượt sông La Ma, đi vào rừng tràm bằng thuyền nhôm. Tuy nhiên, khi chạy đến giữa sông thì thuyền bị chìm khiến 3 người mất tích. Đến chiều cùng ngày, thi thể của 3 nạn nhân mới được tìm thấy.

Nạn nhân được xác định là ông L.H. (sinh năm 1969), bà T.T. L. (sinh năm 1967, vợ ông H.) và anh T.Đ.M. (sinh năm 1990), cả 3 cùng trú tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

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Hiện trường vụ lật thuyền khiến 3 người chết đuối thương tâm - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên VTC, tại địa phương vợ chồng ông H. có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. 2 vợ chồng có 4 người con, gia đình 6 người sống trong căn nhà nhỏ dột nát. Trong 4 đứa con, có 2 bé còn nhỏ, hiện vẫn đang đi học. Trước khi gặp tai nạn thương tâm, vợ chồng ông H. chủ yếu làm nương rẫy, keo tràm để nuôi con. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông H. bơi được vào bờ nhưng nhìn thấy vợ chơi vơi giữa sông nên bơi ra cứu. Sau đó, vì gặp vùng nước sâu nên cả 2 vợ chồng đều tử nạn.

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Sau khi được tìm thấy, thi thể các nạn nhân đã được  đưa về mai táng - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, khi thuyền lật, anh Trần Đình Dũng (anh trai anh M., trú thôn Phú Hòa) đã cố hết sức dìu tay 2 vợ chồng anh M. vào bờ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy anh trai đuối sức, anh M. đã đề nghị anh Dũng đưa vợ của mình vào trước. Sau khi anh Dũng đưa được em dâu vào bờ thì phát hiện em trai mất tích. 

Sau khi được tìm thấy, thi thể các nạn nhân được bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

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Từ khóa:   Thừa Thiên - Huế tai nạn thương tâm hoàn cảnh khó khăn

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