Giây phút đón tro cốt H. về nhà, người thân không nén được những giọt nước mắt, liên tục gọi tên H.khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa. Vậy là gần 10 ngày ở xứ lạ quê người, H. đã được về với vòng tay của mẹ, về bên những người thân yêu.

Liên quan vụ việc chàng trai miền Tây tử vong ở Campuchia, theo thông tin từ báo Thanh niên, ông Nguyễn Đức Thịnh (ngụ P.4, TP.Cà Mau, Cà Mau), cậu của anh N.P.H. (21 tuổi, tử vong tại Campuchia), cho biết tro cốt người cháu xấu số của ông đã về đến nhà vào rạng sáng.

Ông Thịnh cũng cho biết thêm: "Gia đình sẽ để tro cốt của N.P.H ở nhà khoảng 1 tuần, để cháu nó được ấm áp, hàng ngày sẽ tổ chức đọc kinh thánh cho H. nghe. Sau đó, sẽ đưa tro cốt của H. đi an táng ở khu đất Thánh. Ở đây, H. nằm gần ông bà ngoại của mình".

Bà N.T.B.N (mẹ của N.P.H) cứ khóc ngất mỗi khi nhìn về hũ tro cốt hay có người nhắc đến H. Bà N. khóc nức nở: "Thương mẹ mà phải ra nông nỗi này, thương mẹ mà chết nơi xứ người… thương mẹ mà chết. Thương con lắm, con đâu nói với mẹ đâu mà mẹ cứu con".

Bà N khóc nghẹn ngày đón tro cốt con trai từ Campuchia về gia đình - Ảnh: Báo Dân Việt

Bên cạnh đó, nhiều bạn bè cũng cho biết rằng, H. từng nhắn tin cho nhờ giúp đỡ để được về quê. Nhưng khi được bạn bè nói để đến nói với gia đình của H. là H. đang gặp khó ở Campuchia thì H. không cho nói.

Trong một tin nhắn với bạn, H. cho biết mình sẽ trốn vì ở lại sẽ bị bán và chuyển đi Phnom Penh cùng một nhóm người nhưng trong túi của H. khi đó không còn đồng nào. H. cũng nhắn với bạn là nhảy từ lầu 3 trốn ra, ra được đi đâu cũng chưa biết. H. cũng dặn bạn "mai không thấy hồi âm lập bài vị giùm".

H. nhắn với bạn cho biết sẽ bị đưa đi Phnom Penh và sẽ nhảy từ lầu 3 trốn ra - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 15/9, có một người đến gia đình thông báo là cháu ông nhảy lầu tử vong ở Campuchia và cho số điện thoại của một người đang ở Campuchia. Người này cho biết có người quen làm ở Campuchia và người quen đó nhờ đến gia đình cho hay.

Ông Thịnh gọi vào số điện được cho thì người này cho biết cháu ông nhảy lầu tử vong ngày 13/9.

Theo người thân của H, anh này đi sang Campuchia ngày 15/4 và không cho gia đình biết. Thời gian nam thanh niên ở Campuchia, khi liên lạc về gia đình, anh không nói mình ở Campuchia mà chỉ nói đang ở TP.HCM.

Khi tiếp nhận thông tin từ người thân của H, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn gia đình liên hệ Sở Ngoại vụ TP.HCM. Ngoài ra, Sở Ngoại vụ TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Phòng Ngoại vụ thuộc UBND tỉnh Cà Mau về việc xác minh thông tin công dân H tử vong và thông báo đến gia đình nạn nhân biết để phối hợp giải quyết.

Do hoàn cảnh gia đình H khó khăn nên đã làm giấy ủy quyền cho một bác sĩ công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia để lo các thủ tục thiêu và đưa tro cốt H về Việt Nam.