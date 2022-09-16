Vụ Hotgirl 9x ở Bắc Giang bị tố lừa 17 tỷ đồng: Số tiền lừa đảo được sử dụng vào những việc gì?

Xã hội 16/09/2022 13:45

Những ngày vừa qua, dân tình không khỏi bàng hoàng trước hotgirl 9x ở Bắc Giang bị tố lừa đảo với phi vụ lớn nhất lên tới 17 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ và pháp luật, cô gái trong vụ "siêu lừa" có tên N.T.V.A, sinh năm 1995, quê quán ở Bắc Giang. Nhiều người đã lên tiếng tố cáo V.A lừa đảo tiền bạc và tình cảm với số tiền từ trăm triệu lên đến tiền tỷ.

Trong số những nạn nhân lên tiếng tố cáo V.A lừa đảo, số tiền lớn nhất hiện tại được tiết lộ trong một "phi vụ" là 17 tỷ đồng. V.A có thể đã dùng khoản tiền "khổng lồ" này để chi cho những việc riêng cần thiết, tuy nhiên, theo những bài tố cáo chưa có hồi hết, không khó để điểm lại những khoản chi mà cô ta đã "đầu tư khéo léo" để sinh lời cho những vụ lừa đảo tiếp theo.

Vụ Hotgirl 9x ở Bắc Giang bị tố lừa 17 tỷ đồng: Số tiền lừa đảo được sử dụng vào những việc gì? - Ảnh 1
V.Abị tố cáo thao túng tâm lý, lừa tình lừa tiền - Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, V.A vung tiền tạo quan hệ với người giàu hoặc bất cứ ai có thể lợi dụng được như tặng chồng sắp cưới (năm 2018) đồng hồ hàng hiệu, thuê căn hộ cao cấp để kêu gọi đầu tư bất động sản, chi tiền xả láng cho khoản típ hoặc mua đồ ăn khao nhân viên salon tóc để tạo hình ảnh phú bà, dùng tiền người này tạo quan hệ với người khác, lấy lòng tin rồi trả lại, cứ thể xoay vòng đến một ngày có thể vay mượn được số tiền lớn rồi "cao chạy xa bay"...

Ngoài ra, nàng hotgirl 9x này còn đầu tư bên ngoài để kiếm thêm thu nhập nhưng thua lỗ. Đồng thời, N.T.V.A từng xuất hiện trên báo trong vai trò Giám đốc công ty đầu tư homestay và phát triển app đặt phòng.

Vụ Hotgirl 9x ở Bắc Giang bị tố lừa 17 tỷ đồng: Số tiền lừa đảo được sử dụng vào những việc gì? - Ảnh 2
V.A từng quảng bá hình ảnh là Giám đốc của một công ty đầu tư homestay - Ảnh: Phụ nữ và pháp luật

Từ nhà cửa, siêu xe, thậm chí đến cả họ hàng, người nhà... đều được "siêu lừa" thuê hết. Để cầm lái những chiếc siêu xe đắt đỏ, chỉ cần bỏ ra vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi ngày đi thuê là có thể "loè" được thiên hạ. V.A cũng không ngại bỏ tiền ra thuê căn hộ chung cư cao cấp lẫn biệt thự chỉ để "làm màu".

Trong đám cưới vào năm 2018, cô ta còn bỏ tiền ra thuê 300 người giả làm họ hàng người thân đến dự đám cưới của mình với một chàng trai có gia thế giàu có. Đến hiện tại vẫn đang nợ tiền trang trí tiệc cưới này 270 triệu đồng.

Để thực hiện thành công những phi vụ lừa gạt, cô đã đầu tư rất nhiều cho bản thân mình, xây dựng một hình tượng hoành tráng trên Facebook với cái mác giám đốc công ty. Thậm chí, cô còn từng xuất hiện trên truyền thông với danh xưng trên làm nhiều người cảm thấy tin tưởng hơn.

Bên cạnh đó, để cho mọi người thấy mình là người thuộc giới siêu giàu, thường xuyên vi vu trời Tây, từ đó dễ dàng tiếp cận các nạn nhân, giám đốc "siêu lừa" Bắc Giang đã tận dụng triệt để kỹ thuật chỉnh sửa của bản thân. Cô đã sử dụng hình ảnh của những cô gái khác, ghép mặt mình dán vào ảnh gốc và biến mình trở thành chủ nhân của những tấm hình vi vu lung linh. V.A không chỉ sử dụng một tấm mà đã lấy rất nhiều bức hình khác nhau, từ chụp xa cho tới chụp gần để tiện cho việc chỉnh sửa và khoe sự giàu có giả mạo.

Vụ Hotgirl 9x ở Bắc Giang bị tố lừa 17 tỷ đồng: Số tiền lừa đảo được sử dụng vào những việc gì? - Ảnh 3
V.A sử dụng công cụ chỉnh sửa để ghép hình, sửa hình đổi thân phận "sống ảo" trên mạng xã hội - Ảnh: Phụ nữ và pháp luật

Theo thông tin từ Vietnamnet, giữa tháng 9/2022, mạng xã hội lan truyền bài viết của chị N.L (quê TP.HCM, chủ một thẩm mỹ viện) cho rằng, gia đình chị là nạn nhân của bà N.T.V.A. Chủ tài khoản này cho rằng, gia đình bà bị lừa 17 tỷ đồng bằng nhiều chiêu thức tinh vi mà ít ai ngờ đến. 

Chị N.L xác nhận, đó là sự việc xảy ra với gia đình mình. Chị nói thêm việc tố cáo chính thức đối với V.A hiện gia đình đang xem xét, nhưng trước mắt cần lan toả thông tin để mọi người cảnh giác, tránh bị lừa đảo như gia đình chị. Và chị N.L cũng xác nhận rõ, gia đình của chị bị lừa tổng cộng 17 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an tỉnh mới chỉ nhận được lá đơn tố cáo của ông N.H.N Còn câu chuyện cô gái lừa đảo 17 tỉ đồng, công an tỉnh vẫn chưa nhận được thông tin nào ngoài việc tố cáo trên mạng xã hội.

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