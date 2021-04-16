Ông Thái Bá Thu (anh ruột ông T.) thở dài rầu rĩ kể lại câu chuyện về cuộc đời đầy bi thương của em mình.

Theo nguồn tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, sau khi xảy ra sự việc trên người dân ở xóm Đội Cung 1 (xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An) vẫn còn bàng hoàng và xôn xao bàn tán câu chuyện đau lòng vừa xảy ra. Nạn nhân là vợ chồng anh Thái Bá T. (49 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Đ. (45 tuổi) cùng chết trong nhà bỏ lại hai đứa con côi cút.

2 năm sau tai nạn đó, cuộc sống của anh T. cũng dần trở lại bình thường thì một tai họa khác ập đến khiến đứa con trai đầu lòng của anh vốn mạnh khỏe lại đổ bệnh viêm não và cũng không qua khỏi. Lần này anh T. chính thức bơ vơ giữa cuộc đời đầy sóng gió.

Ông cho biết, trước đây anh T. đã từng có một người vợ và 2 con. Nhưng cuộc đời đã lấy đi hết tất cả của anh ấy. Vào một ngày năm 1999 vợ đầu tiên của anh T. là một trong 3 người tử vong lúc đi đò sang sông Con để làm ruộng ngô với dân làng. Đau đớn hơn chị tử vong lúc mang bầu 6 tháng.

Năm 2002, anh T. và chị Đ. cưới nhau nhờ mai mối. Vợ chồng anh T. sau đó sống với cha mẹ già. Hai vợ chồng chăm chỉ làm thuê cuốc mướn kiếm sống qua ngày rồi sinh ra được 2 người con gồm Thái Thị D. (18 tuổi) và Thái Bá Nam (17 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Tân Kỳ).

Căn nhà chìm trong tang thương - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Cách đây 3 năm, cuộc sống khó khăn nên anh T. cắm sổ đỏ vay mượn ít tiền sang Châu Phi làm thợ hồ. Không may lúc lao động ở nước ngoài anh T. lại gặp tai nạn. Ông Thu cho biết, đầu năm 2020 trong lúc dỡ giàn giáp anh T. bị bê tông rơi trúng đầu phải khâu 20 mũi. Vụ việc này đã khiến não anh T. bị ảnh hưởng nhưng vì nghĩ trở về quê nhà sẽ không còn tiền nên anh gắng sức chịu đau để làm việc.

Cuối năm 2020, cha của anh T. đột ngột qua đời sau cơn bạo bệnh. Do thần kinh không ổn định lại đang trong thời gian dịch bệnh Covid-19 nên gia đình đã khuyên anh T. ở lại chờ dịch ổn định rồi về. Do đó mà đến đầu năm 2021, anh T. trở về nhà chịu tang cha, sau thời gian cách ly. Thế nhưng sau nhiều năm bôn ba số tiền anh mang về vẫn không đủ trả được món nợ trước. Thêm vào đó di chứng để lại sau vụ tai nạn lao động kia khiến gia đình anh vô cùng lo lắng khi phát hiện anh T. có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm và thần trí không ổn định.

Dù khi khám bệnh, các bác sĩ đều khuyên anh T. nên ở lại điều trị nhưng vì sợ tốn kém nên anh T. lại về nhà.

Mọi người trong gia đình ai cũng bàng hoàng đau sót - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Ông Thái Bá Hùng - anh ruột của anh T. cũng cho biết: "Thời gian gần đây, T. bắt đầu phát bệnh nặng hơn. T. thường xuyên dậy đi lục lọi đồ đạc giữa đêm, nói lảm nhảm, tâm lý bất an, hay sợ hãi vô cớ và lúc nào cũng dắt theo con dao bên hông vì "sợ có người đe dọa giết mình".

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Sáng ngày 13/4, chị Đ. thấy chồng có nhiều biểu hiện bất thường như đập phá đồ đạc, dọa chém người nên lập tức gọi điện cho anh chồng để kể lại và mong muốn đưa chồng đi khám. Tuy nhiên, một lúc sau anh T. lại hết hoảng loạn nên chị Đ. gọi điện thoại lại báo sẽ đưa chồng đi khám vào lúc khác. Nào ngờ, chỉ ít giờ sau, tai họa lại ập xuống gia đình chị Đ.

Hai đứa trẻ đang còn tuổi ăn tuổi học, bỗng dưng mồ côi khiến ai cũng sót thương và lo lắng cho cuộc sống sau này của các em - Ảnh:Doanh nghiệp và Tiếp thị

Khoảng 11h30 ngày 13/4, khi con gái đầu Thái Thị D. đi học về, vừa bước vào nhà thì đã thấy mẹ nằm bất động trên vũng máu. D. chạy đi gọi bố nhưng không thấy đâu. Khi ra giếng, D. thấy nhiều máu nên ngó xuống thì thấy bố đã chết bên dưới, 2 chân treo bằng thòng lọng dây thừng.

Cùng lúc mất cả bố lẫn mẹ, 2 chị em D. như người mất trí nhớ. Được biết, những ngày qua, hai chị em D. được người thân thay nhau chăm sóc, giúp đỡ.