Vụ giết người, trói chân tay chủ nợ vứt xác xuống sông: Nạn nhân từng là ân nhân của vợ chồng nghi phạm

Xã hội 25/06/2018 16:11

Bà Nga được biết đến là một người phụ nữ hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Vợ chồng nghi phạm từng được bà giúp đỡ thoát khỏi cảnh nợ tiền của xã hội đen.

Liên quan đến vụ án giết người, trói thi thể ném xuống sông Hàn, hôm nay (25/6), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Hùng Dũng (sinh năm 1969) và Lê Thị Phương Oanh (sinh năm 1968, cùng cư ngụ tại chung cư C2, đường Dương Văn Nga, quận Sơn Trà) sẽ bị khởi tố về hành vi giết người, cướp tài sản.

Vụ giết người, trói chân tay chủ nợ vứt xác xuống sông: Nạn nhân từng là ân nhân của vợ chồng nghi phạm - Ảnh 1
Vì không có tiền trả nợ nên Dũng và vợ lên kế hoạch giết chết chủ nợ - Ảnh: Internet

Trước đó, vợ chồng Dũng và Oanh đã vay của nạn nhân Văn Thị Thanh Nga (sinh năm 1962, cư trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) 200 triệu đồng. Vì không có khả năng chi trả nên vợ chồng Dũng lên kế hoạch giết chết bà Nga.

Được biết, bà Nga là một người vô cùng hiền lành, tốt bụng. Chồng bà làm giám đốc một công ty nước ngoài nên cuộc sống gia đình cũng tương đối khá giả. Vì vậy bà thường giúp đỡ những người phụ nữ nghèo xung quanh mình và không đòi tiền lãi.

Vụ giết người, trói chân tay chủ nợ vứt xác xuống sông: Nạn nhân từng là ân nhân của vợ chồng nghi phạm - Ảnh 2
Đối tượng Oanh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Vợ chồng Dũng và Oanh trước đây từng vay tiền xã hội đen nhưng không thể trả nên thường xuyên bị đe dọa. Chính bà Nga đã cho hai người này mượn tiền để chi trả. 

Tại cơ quan điều tra, chính Dũng cũng thừa nhận bà Nga là người tình cảm, đạo đức. Dù cho vay số tiền lớn nhưng bà lấy lãi rất nhẹ. Nhưng vì nợ nần chồng chất, không có khả năng trả nợ nên vợ chồng Dũng đã nhẫn tâm giết chết ân nhân của mình.

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng ngày 21/6 người dân ở Vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà) phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên mặt nước trong tình trạng tay chân bị trói bằng dây thép và đầu bọc bằng túi đen.

Vụ giết người, trói chân tay chủ nợ vứt xác xuống sông: Nạn nhân từng là ân nhân của vợ chồng nghi phạm - Ảnh 3
Khu vực thi thể bà Nga được phát hiện - Ảnh: Internet

Qua quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Hùng Dũng và vợ là Lê Thị Phương Oanh. Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Dũng khai vào ngày 19/6, Oanh gọi điện cho bà Nga nhờ mua thức ăn và hẹn đến chung cư để trả nợ.

Sáng ngày 20/6, bà Nga mang thức ăn đến chung cư của vợ chồng đối tượng Oanh như lời hứa. Trong lúc bà ngồi nói chuyện với Oanh trên giường thì bị Dũng tấn công từ đằng sau. Bà Oanh đè chặt chân để nạn nhân không thể chống cự. Sau khi bà Nga chết, vợ chồng Dũng dùng dây trói tay chân nạn nhân bỏ vào thùng xốp.

Sau khi mang xe máy của nạn nhân đi giấu, Dũng đưa tiền cho vợ dẫn con đi khách sạn ngủ còn mình thản nhiên đi xem đá banh. Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, Dũng và Oanh lén đưa thi thể bà Nga đến cầu Mân Quang ném xuống sông phi tang.

Nguồn clip: Kênh 14

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Sau khi dùng dây vải dù xiết cổ, dùng dây thép cột tay chân nạn nhân lại cho gọn rồi bỏ vào thùng xốp, Dũng đã dùng xe máy chở xác nạn nhân đến cầu Mân Quang và đẩy xác xuống vịnh để phi tang.

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