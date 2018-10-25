Vụ em rể sát hại chị dâu: Người mẹ tiết lộ nội dung cuộc gọi cuối cùng của con gái

Xã hội 25/10/2018 14:59

Buổi sáng ngày xảy ra sự việc, chị H.T.L có gọi điện thoại về cho mẹ. Đến buổi tối, bà nhận được cuộc gọi báo tin con gái bị sát hại.

Liên quan đến vụ việc chị H.T.L (sinh năm 1992, trú xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) bị em rể Bùi Anh Mỹ (sinh năm 1984) sát hại trong nhà nghỉ, mới đây mẹ của nạn nhân cho biết sáng 21/10, bà nhận được cuộc gọi của con gái. Chị T.L báo xuống thành phố Yên Bái mua xe máy cũ để chuẩn bị đi làm ở công ty may.

Vụ em rể sát hại chị dâu: Người mẹ tiết lộ nội dung cuộc gọi cuối cùng của con gái - Ảnh 1
Tại địa phương, Mỹ nổi tiếng là người hoạt bát, yêu chiều vợ con - Ảnh: Internet

Từ đó đến chiều, bà gọi điện liên tục cho con gái nhưng T.L không nghe máy nên rất lo lắng. Đến tối cùng ngày, bà nhận được tin báo con gái bị Mỹ ra tay sát hại trong nhà nghỉ.

Hiện tại, nạn nhân đã được người nhà đưa đi chôn cất. Trong khi đó, sức khỏe của Mỹ đã hồi phục và có thể cung cấp lời khai.

Vụ em rể sát hại chị dâu: Người mẹ tiết lộ nội dung cuộc gọi cuối cùng của con gái - Ảnh 2
Chị T.L đã có hai con trai, bé lớn đang học lớp 3, đứa nhỏ chỉ mới 3 tuổi - Ảnh: Internet

Hôm nay (25/10), cơ quan công an tỉnh Yên Bái cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc em rể sát hại chị dâu trong nhà nghỉ rồi tự tử bất thành. Tại cơ quan công an, đối tượng Mỹ khai nhận ngày 21/10 đã cùng chị dâu là H.T.L vào nhà nghỉ tâm sự. Lúc này, chị T.L nói muốn ly dị chồng, Mỹ ra sức ngăn cản nhưng không thành. Vì không kiềm chế được cảm xúc, Mỹ đã khống chế, bóp cổ nạn nhân đến chết.

Gây án xong, Mỹ lấy xe máy rời khỏi hiện trường, gửi ở nhà một người dân rồi đi uống bia. Sau đó, người này lao đầu vào ô tô đi ngược chiều với ý định tự tử nhưng không thành.

Em rể sát hại chị dâu trong nhà nghỉ: Nổi tiếng là người yêu thương vợ con, gia đình hạnh phúc

Em rể sát hại chị dâu trong nhà nghỉ: Nổi tiếng là người yêu thương vợ con, gia đình hạnh phúc

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình Bùi Anh Mỹ được nhận xét là khá hạnh phúc. Hàng ngày mọi người thường nhìn thấy Mỹ chở vợ đến sân bóng chuyền chơi.

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