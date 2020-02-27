Vụ cô gái trẻ khoe cách trốn cách ly ở Bình Dương: Mẹ và em trai cũng được cách ly

Mới đây, mẹ và em trai của cô gái khoe cách trốn cách ly ở Bình Dương đã tự nguyện cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Nhiều ngày qua, vụ việc cô gái khoe cách trốn cách ly sau khi trở về từ tâm dịch Daeagu (Hàn Quốc) khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Được biết cô gái này tên N.T.T (28 tuổi).

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Đỗ Việt Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết sau khi về tới Việt Nam, T. đã ở chung với mẹ và em trai tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An.

Cô gái gây bức xúc khi chia sẻ cách trốn cách ly sau khi trở về từ Daegu giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh: FB

Ngày 26/2, cô gái này đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để lấy mẫu xét nghiệm sau đó tự nguyện đi cách ly. Bên cạnh đó, mẹ và em trai của T. cũng tự nguyện cách ly 14 ngày để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng. Theo thông tin ông Hùng chia sẻ trên VOV, hiện sức khỏe của mẹ và em trai T. ổn định, không có dấu hiệu ho hay sốt.

Như thông tin trước đó đã đưa, T. đã livestream, chia sẻ trên Facebook cách trốn cách ly sau khi về nước: “Những người không thông minh là những người đã bị cách ly. Còn những người thông minh như em thì đâu có bị cách ly đâu. Phụ nữ phải sống bằng cái não”.

Hiện T. cùng mẹ và em trai đã tự nguyện cách ly để đảm bảo an toàn cho cộng đồng - Ảnh: Internet

Sau phát ngôn này, cô nàng vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến “ném đá”, không ít người khuyên T. nên đi cách ly để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

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