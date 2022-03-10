Vụ cô gái nhảy lầu bỏ trốn khỏi quán karaoke nghi bị ép tiếp khách: Gia đình đã chấp nhận thỏa thuận bồi thường

Người nhà cô gái cho hay: "Công an có lên làm việc và các bên đã đồng ý là quán Karaoke phải lo viện phí cho K., gia đình đã đồng ý ký vào biên bản".

Liên quan đến vụ cô gái nhảy từ lầu 5 quán karaoke xuống đất nghi bị ép tiếp khách, theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 10/3, gia đình nạn nhân K. (người nhảy lầu ở quán Karaoke tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, họ chấp nhận thỏa thuận bồi thường từ quán Karaoke. Theo đó, gia đình K sẽ không làm đơn tố giác tội phạm, mà chấp nhận để chủ quán lo tất cả viện phí cho nạn nhân. Người nhà của K. cho hay: "Công an có lên làm việc và các bên đã đồng ý là quán Karaoke phải lo viện phí cho K., gia đình đã đồng ý ký vào biên bản".

Theo người này, quản lý quán Karaoke đã đến Bệnh viện Quân y 175 thanh toán tiền viện phí đợt 1 là 40 triệu đồng, hiện còn khoảng 40 triệu đồng nữa chưa thanh toán. "Người quản lý đó nói rằng số tiền còn lại họ chưa có đủ, từ từ có rồi họ sẽ đóng tiếp" - người này nói. Ngoài tiền viện phí thì gia đình K. còn yêu cầu phải lo thêm tiền ăn uống, đi lại cho gia đình. Đồng thời, phía quán Karaoke đề nghị gia đình K. không phát ngôn trên báo chí về vụ việc này nữa, vì họ đã lo viện phí và mong được mọi chuyện được yên ổn để làm ăn.

Cô gái nhảy lầu bị chấn thương cột sống, liệt nửa người sau khi nhảy từ lầu 3 xuống đất - Ảnh: Vietnamnet Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền vụ việc cô gái trẻ T.T.K. (SN 2000, quê An Giang) nhảy lầu quán karaoke ở Bình Dương để trốn do sợ bị ép "tiếp khách" gây rúng động dư luận. Hậu quả, K. bị chấn thương cột sống, liệt nửa người. Trao đổi với Vietnamnet, chị K. kể lại toàn bộ sự việc, ít ngày trước chị lên mạng tìm việc làm và thấy có thông tin làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke ở TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Do nghĩ việc làm này chỉ là bấm bài hát, bưng bê đồ ăn uống nên chị K. đồng ý với người môi giới việc làm. Người quản lý quán karaoke cũng đồng ý nhận chị K. vào làm với công việc như trên. Nhưng sau 2 ngày chị nghe các nhân viên nói, sau này sẽ phải ngồi tiếp khách nên chị K. không đồng ý và xin nghỉ việc. Khi chị nhắn tin cho người quản lý để xin nghỉ thì người này nói phải trả tiền môi giới giới thiệu việc làm. Chị K. nói không có tiền trả, người này nhắn tin lại với nội dung “Để anh kêu ai mua thận e bán nha”. Lo sợ sau lời hù dọa, chị K. nảy sinh ý định bỏ trốn. Đến sáng 5/3, chị K. đu theo dây máy lạnh từ lầu 5 xuống nhưng khi tới lầu 3 thì không có dây nên liều mình nhảy thẳng xuống đất.

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