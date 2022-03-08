Cô gái nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke bị liệt hoàn toàn từ phía dưới rốn trở xuống, chưa xoay đủ tiền phẫu thuật

Xã hội 08/03/2022 10:43

"Đối với gia đình chúng tôi, số tiền này lớn lắm, không biết xoay xở như thế nào" - chị gái của K. nói.

Liên quan đến vụ việc một cô gái trẻ nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke ở Bình Dương nghi bị ép "tiếp khách" gây xôn xao những ngày qua, trao đổi với báo Người Lao động, ngày 7/3, tại Bệnh viện Quân y 175, chị T.T.K (22 tuổi, quê An Giang) rất đau đớn khi phần cơ thể từ phía dưới rốn trở xuống bị liệt hoàn toàn. Cô được các bác sĩ cho hay, nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công chỉ 50/50 nhưng chi phí là hơn 100 triệu đồng - con số mà theo K., là gánh nặng rất lớn đối với gia đình.

Được biết, hoàn cảnh của K. cũng quá khó khăn nên gia đình cô đang cầu cứu khắp nơi để có tiền phẫu thuật. Chị gái của K. cho biết, việc K. đi làm ở quán karaoke gia đình không hay biết, chỉ đến khi xảy ra việc thì K. mới điện cho chị, lúc đó trong đầu chị chỉ suy nghĩ là không biết lấy tiền đâu để chữa trị cho em.

"Tôi đã gọi cầu cứu khắp nơi, từ nhóm thiện nguyện của anh Giàu cho đến "hiệp sĩ" Hải, mọi người ai cũng nói sẽ cố gắng giúp. Đối với gia đình chúng tôi, số tiền này lớn lắm, không biết xoay xở như thế nào, tôi chỉ mong phía quán karaoke phải có trách nhiệm bồi thường" - chị gái của K. nói.

 

Trong khi đó, phía Công an thành phố Dĩ An, Bình Dương khẳng định kết quả xác minh ban đầu công việc giữa cô gái và quán là do các bên tự thỏa thuận. Không có dấu hiệu khống chế, ép buộc để đòi trả lại tiền giới thiệu.

Cô gái nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke bị liệt hoàn toàn từ phía dưới rốn trở xuống, chưa xoay đủ tiền phẫu thuật - Ảnh 1
Gia cảnh cô gái nhảy lầu khó khăn, chưa xoay đủ tiền để làm phẫu thuật - Ảnh: Người Lao động

Trước đó, theo lời kể của chị K. với Vietnamnet, ít ngày trước chị lên mạng để tìm việc làm và thấy có người giới thiệu làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke ở TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Do chị K. nghĩ làm nhân viên phục vụ bình thường như bấm bài hát, bưng bê đồ ăn uống nên đồng ý làm việc.

Sau đó, chị K. được một người đàn ông là môi giới việc làm chở từ huyện Củ Chi (TP.HCM) tới quán tại địa chỉ nói trên. Khi đến đây, chị được người quản lý của quán karaoke nhận vào làm với công việc là bưng bê đồ uống, rót bia cho khách. Tuy nhiên, sau khi làm việc được 3 ngày thì chị nghe các nhân viên nói, sau này sẽ phải ngồi tiếp khách. Do lo sợ nên chị K. xin nghỉ việc.

Khi chị nhắn tin cho người quản lý để xin nghỉ thì người này nói phải trả tiền môi giới giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, chị K. nói không có tiền trả nên người này nhắn tin lại với nội dung “Để anh kêu ai mua thận e bán nha”.

Lo sợ trước lời hù dọa, chị K. đành phải nhắn tin lại nói sẽ ở lại làm việc nhưng nảy sinh ý định sẽ bỏ trốn. Đến sáng 5/3, chị K. đu theo dây máy lạnh từ lầu 5 xuống nhưng khi tới lầu 3 thì không có dây nữa nên chị liều mình nhảy từ đây xuống đất.

Sau khi rơi xuống đất, chị không thể di chuyển được mà phải nằm một chỗ, được người dân gần đó phát hiện hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Cô gái nhảy lầu 5 trốn khỏi quán karaoke nghi bị ép tiếp khách tiết lộ lý do: 'Em nghĩ thôi cứ nhảy, chết thì chết''

Cô gái nhảy lầu 5 trốn khỏi quán karaoke nghi bị ép tiếp khách tiết lộ lý do: 'Em nghĩ thôi cứ nhảy, chết thì chết''

Cô gái 22 tuổi cho biết, nghe nói tới chuyện "bán thận" nên cô sợ hãi và tìm cách bỏ trốn. Cô khẳng định mình không bị nhốt.

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái nhảy lầu trốn quán karaoke cô gái nhảy lầu nghi ép bị tiếp khách giải cứu cô gái định nhảy lầu tự tử

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số