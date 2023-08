Liên quan đến vụ việc một cô gái trẻ nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke ở Bình Dương nghi bị ép "tiếp khách" gây xôn xao những ngày qua, trao đổi với báo Người Lao động, ngày 7/3, tại Bệnh viện Quân y 175, chị T.T.K (22 tuổi, quê An Giang) rất đau đớn khi phần cơ thể từ phía dưới rốn trở xuống bị liệt hoàn toàn. Cô được các bác sĩ cho hay, nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công chỉ 50/50 nhưng chi phí là hơn 100 triệu đồng - con số mà theo K., là gánh nặng rất lớn đối với gia đình.

Trong khi đó, phía Công an thành phố Dĩ An, Bình Dương khẳng định kết quả xác minh ban đầu công việc giữa cô gái và quán là do các bên tự thỏa thuận. Không có dấu hiệu khống chế, ép buộc để đòi trả lại tiền giới thiệu.

Gia cảnh cô gái nhảy lầu khó khăn, chưa xoay đủ tiền để làm phẫu thuật - Ảnh: Người Lao động

Trước đó, theo lời kể của chị K. với Vietnamnet, ít ngày trước chị lên mạng để tìm việc làm và thấy có người giới thiệu làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke ở TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Do chị K. nghĩ làm nhân viên phục vụ bình thường như bấm bài hát, bưng bê đồ ăn uống nên đồng ý làm việc.

Sau đó, chị K. được một người đàn ông là môi giới việc làm chở từ huyện Củ Chi (TP.HCM) tới quán tại địa chỉ nói trên. Khi đến đây, chị được người quản lý của quán karaoke nhận vào làm với công việc là bưng bê đồ uống, rót bia cho khách. Tuy nhiên, sau khi làm việc được 3 ngày thì chị nghe các nhân viên nói, sau này sẽ phải ngồi tiếp khách. Do lo sợ nên chị K. xin nghỉ việc.

Khi chị nhắn tin cho người quản lý để xin nghỉ thì người này nói phải trả tiền môi giới giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, chị K. nói không có tiền trả nên người này nhắn tin lại với nội dung “Để anh kêu ai mua thận e bán nha”.

Lo sợ trước lời hù dọa, chị K. đành phải nhắn tin lại nói sẽ ở lại làm việc nhưng nảy sinh ý định sẽ bỏ trốn. Đến sáng 5/3, chị K. đu theo dây máy lạnh từ lầu 5 xuống nhưng khi tới lầu 3 thì không có dây nữa nên chị liều mình nhảy từ đây xuống đất.

Sau khi rơi xuống đất, chị không thể di chuyển được mà phải nằm một chỗ, được người dân gần đó phát hiện hỗ trợ đưa đi cấp cứu.