Liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị ép tiếp khách phải nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke ở Dĩ An, Bình Dương đang gây xôn xao dư luận, mới đây, tối 6/3, trao đổi với Báo Lao Động, chị B.T.K. (22 tuổi, quê ở An Giang là cô gái trong vụ nhảy lầu bỏ trốn) cho biết, hiện đang nằm viện điều trị chờ ngày mai phẫu thuật cột sống. Được biết, tiền phẫu thuật lên đến 100 triệu đồng, bản thân K. không thể lo được nên đang phải trông cậy vào người quen.

Người này chở đến quán karaoke (không nhớ tên và địa chỉ) rồi sau đó mới chở đến quán I.Đ (phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Khi đến đây, người quản lý của quán trả chi phí cho người đã đưa K. tới và nói là trả tiền môi giới. "Quản lý quán tự trả qua tài khoản số tiền 6 hay 8 triệu đồng, số tiền này em không có cầm" - B.T.K chia sẻ.

Tuy nhiên, người của quán nói nếu nghỉ thì phải hoàn trả tiền môi giới nhưng B.T.K bảo không có tiền để trả. Sau đó, một người của quán đã nhắn qua đòi tiền và kèm câu "kêu ai mua thận". Thấy vậy, K. sợ bị ép bán thận để trả tiền môi giới nên nhân lúc mọi người đang ngủ, sáng 5/3, B.T.K bỏ trốn. "Em nghĩ là thấp nên đu dây máy lạnh xuống, khi tới nửa rồi mà nhìn xuống cao quá muốn leo lên trở lại nhưng không được. Lúc đó em nghĩ thôi cứ nhảy xuống, chết thì chết nên nhảy luôn"- B.T.K chia sẻ.

Khi rơi xuống đất, chị vẫn tỉnh táo nhưng không thể đi được, người dân nhìn thấy đã đưa em tới bệnh viện. B.T.K xác nhận, chị không bị nhốt, được cho ở phòng bình thường nhưng bỏ trốn là vì sợ bị bán thận, chứ không phải bị ép tiếp khách nên nhảy lầu tự tử như thông tin trên mạng đăng tải.

Khu vực cô gái nhảy từ lầu 5 xuống đất - Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến vụ việc này, chia sẻ với Dân Việt, anh Phạm Anh Tuấn – quản lý của quán karaoke I.D xác nhận nội dung đoạn tin nhắn chính xác là của mình với chị K. Tuy nhiên, anh Tuấn cho rằng, việc nhắn tin đòi tiền là mong muốn chị K. tiếp tục ở lại làm để có tiền trang trải cuộc sống và gửi về cho gia đình. Riêng câu "để kêu ai mua thận" chỉ là câu nói đùa, chứ không có ý hăm doạ K.

"Tôi chỉ trêu đùa là không có tiền thì chỉ còn nước bán thận để trả, mục đích là muốn K ở lại làm chứ không có ý gì khác. Vì tôi nghĩ, K không có người thân ở Bình Dương, đi tìm việc rất khó khăn trong thời điểm dịch bệnh này. Sau đó, K. có đồng ý tiếp tục ở lại làm việc và tôi cũng động viên cô ấy cố gắng làm tốt" - người này phân trần.

Hiện cô gái đang nằm viện điều trị và chờ phẫu thuật cột sống - Ảnh: Lao động

Ngày 6/3, trao đổi với báo Tiền Phong, đại diện Công an TP. Dĩ An (Bình Dương) đã thông tin, bước đầu xác định, chị K. có liên hệ tìm việc làm qua mạng và thỏa thuận với một người giới thiệu việc làm sẽ trả cho người giới thiệu này 6 triệu đồng nếu tìm được chỗ làm.

Vào trưa 1/3, chị K. được người giới thiệu việc làm chở đến quán karaoke trên địa bàn phường Dĩ An, TP. Dĩ An để làm nhân viên của quán. Tại đây, K. được quản lý của quán nhận vào làm với mức lương thoả thuận. Sau đó, K. đã mượn của quán số tiền 6 triệu đồng để trả công cho người giới thiệu. Tuy nhiên, sau khi làm việc được 2 ngày, K. không muốn làm nữa và cũng không muốn trả số tiền 6 triệu đồng đã mượn.

Đồng thời, trong thời gian ở quán, chị K. vẫn tự do đi lại. Tuy nhiên, sáng 5/3, chị K. đã trốn từ lối thoát hiểm trên lầu quán karaoke và bị trượt chân ngã xuống đất, bị chấn thương cột sống và được đưa vào bệnh viện Quân đoàn 4 cấp cứu.

Qua đó, Công an TP. Dĩ An khẳng định, chị K. không bị người của quán karaoke ép buộc làm việc, khống chế hay đe dọa. Việc chị K. bị thương là do bỏ trốn, không may bị ngã xuống đất. Đại diện Công an khuyến cáo, người dân có nhu cầu tìm việc làm cần liên hệ với cơ quan chức năng hoặc trực tiếp đến các nơi đang tuyển dụng, tránh bị kẻ gian lừa đảo.