Cô gái nhảy lầu 5 trốn khỏi quán karaoke nghi bị ép tiếp khách tiết lộ lý do: 'Em nghĩ thôi cứ nhảy, chết thì chết''

Xã hội 07/03/2022 10:12

Cô gái 22 tuổi cho biết, nghe nói tới chuyện "bán thận" nên cô sợ hãi và tìm cách bỏ trốn. Cô khẳng định mình không bị nhốt.

Liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị ép tiếp khách phải nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke ở Dĩ An, Bình Dương đang gây xôn xao dư luận, mới đây, tối 6/3, trao đổi với Báo Lao Động, chị B.T.K. (22 tuổi, quê ở An Giang là cô gái trong vụ nhảy lầu bỏ trốn) cho biết, hiện đang nằm viện điều trị chờ ngày mai phẫu thuật cột sống. Được biết, tiền phẫu thuật lên đến 100 triệu đồng, bản thân K. không thể lo được nên đang phải trông cậy vào người quen.

Kể lại sự việc mạo hiểm tính mạng trên, chị K. chia sẻ, chị tìm việc làm trên mạng và thấy có người giới thiệu làm nhân viên phục vụ ở quán karaoke. Ban đầu, chị nghĩ đơn thuần làm phục vụ là chỉ bưng đồ ăn, nước uống, bấm bài hát nên đồng ý công việc và cho người giới thiệu công việc tới chở chị từ Củ Chi tới Bình Dương.

Người này chở đến quán karaoke (không nhớ tên và địa chỉ) rồi sau đó mới chở đến quán I.Đ (phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Khi đến đây, người quản lý của quán trả chi phí cho người đã đưa K. tới và nói là trả tiền môi giới. "Quản lý quán tự trả qua tài khoản số tiền 6 hay 8 triệu đồng, số tiền này em không có cầm" -  B.T.K chia sẻ.

Cô gái nhảy lầu 5 trốn khỏi quán karaoke nghi bị ép tiếp khách tiết lộ lý do: 'Em nghĩ thôi cứ nhảy, chết thì chết'' - Ảnh 1
Tin nhắn cô gái trao đổi với quản lý quán karaoke - Ảnh: Lao động

Khi làm được 2 ngày thì chị nghe nói sau này phải đi tiếp khách (ngồi với khách trong lúc hát, rót bia, bấm bài hát). "Nghe mấy người khác nói từ từ rồi người ta bắt mình phải đi tiếp khách thì em sợ nên xin nghỉ" - K. kể lại.

Tuy nhiên, người của quán nói nếu nghỉ thì phải hoàn trả tiền môi giới nhưng B.T.K bảo không có tiền để trả. Sau đó, một người của quán đã nhắn qua đòi tiền và kèm câu "kêu ai mua thận". Thấy vậy, K. sợ bị ép bán thận để trả tiền môi giới nên nhân lúc mọi người đang ngủ, sáng 5/3, B.T.K bỏ trốn. "Em nghĩ là thấp nên đu dây máy lạnh xuống, khi tới nửa rồi mà nhìn xuống cao quá muốn leo lên trở lại nhưng không được. Lúc đó em nghĩ thôi cứ nhảy xuống, chết thì chết nên nhảy luôn"-  B.T.K chia sẻ.

Khi rơi xuống đất, chị vẫn tỉnh táo nhưng không thể đi được, người dân nhìn thấy đã đưa em tới bệnh viện. B.T.K xác nhận, chị không bị nhốt, được cho ở phòng bình thường nhưng bỏ trốn là vì sợ bị bán thận, chứ không phải bị ép tiếp khách nên nhảy lầu tự tử như thông tin trên mạng đăng tải.

Cô gái nhảy lầu 5 trốn khỏi quán karaoke nghi bị ép tiếp khách tiết lộ lý do: 'Em nghĩ thôi cứ nhảy, chết thì chết'' - Ảnh 2
Khu vực cô gái nhảy từ lầu 5 xuống đất - Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến vụ việc này, chia sẻ với Dân Việt, anh Phạm Anh Tuấn – quản lý của quán karaoke I.D xác nhận nội dung đoạn tin nhắn chính xác là của mình với chị K. Tuy nhiên, anh Tuấn cho rằng, việc nhắn tin đòi tiền là mong muốn chị K. tiếp tục ở lại làm để có tiền trang trải cuộc sống và gửi về cho gia đình. Riêng câu "để kêu ai mua thận" chỉ là câu nói đùa, chứ không có ý hăm doạ K.

"Tôi chỉ trêu đùa là không có tiền thì chỉ còn nước bán thận để trả, mục đích là muốn K ở lại làm chứ không có ý gì khác. Vì tôi nghĩ, K không có người thân ở Bình Dương, đi tìm việc rất khó khăn trong thời điểm dịch bệnh này. Sau đó, K. có đồng ý tiếp tục ở lại làm việc và tôi cũng động viên cô ấy cố gắng làm tốt" - người này phân trần.

Cô gái nhảy lầu 5 trốn khỏi quán karaoke nghi bị ép tiếp khách tiết lộ lý do: 'Em nghĩ thôi cứ nhảy, chết thì chết'' - Ảnh 3
Hiện cô gái đang nằm viện điều trị và chờ phẫu thuật cột sống - Ảnh: Lao động

 

Ngày 6/3, trao đổi với báo Tiền Phong, đại diện Công an TP. Dĩ An (Bình Dương) đã thông tin, bước đầu xác định, chị K. có liên hệ tìm việc làm qua mạng và thỏa thuận với một người giới thiệu việc làm sẽ trả cho người giới thiệu này 6 triệu đồng nếu tìm được chỗ làm.

Vào trưa 1/3, chị K. được người giới thiệu việc làm chở đến quán karaoke trên địa bàn phường Dĩ An, TP. Dĩ An để làm nhân viên của quán. Tại đây, K. được quản lý của quán nhận vào làm với mức lương thoả thuận. Sau đó, K. đã mượn của quán số tiền 6 triệu đồng để trả công cho người giới thiệu. Tuy nhiên, sau khi làm việc được 2 ngày, K. không muốn làm nữa và cũng không muốn trả số tiền 6 triệu đồng đã mượn.

Đồng thời, trong thời gian ở quán, chị K. vẫn tự do đi lại. Tuy nhiên, sáng 5/3, chị K. đã trốn từ lối thoát hiểm trên lầu quán karaoke và bị trượt chân ngã xuống đất, bị chấn thương cột sống và được đưa vào bệnh viện Quân đoàn 4 cấp cứu.

Qua đó, Công an TP. Dĩ An khẳng định, chị K. không bị người của quán karaoke ép buộc làm việc, khống chế hay đe dọa. Việc chị K. bị thương là do bỏ trốn, không may bị ngã xuống đất. Đại diện Công an khuyến cáo, người dân có nhu cầu tìm việc làm cần liên hệ với cơ quan chức năng hoặc trực tiếp đến các nơi đang tuyển dụng, tránh bị kẻ gian lừa đảo.

Thông tin mới gây sốc về vụ cô gái nghi bị ép tiếp khách phải nhảy lầu từ tầng 5 xuống

Thông tin mới gây sốc về vụ cô gái nghi bị ép tiếp khách phải nhảy lầu từ tầng 5 xuống

Liên quan đến vụ cô gái nghi phải nhảy từ tầng 5 xuống vì bị ép tiếp khách trong quán karaoke ở phường Dĩ An, mới đây, cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái nhảy lầu tự tử cô gái trốn quán karaoke cô gái nhảy lầu trốn quán karaoke

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số