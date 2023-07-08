Vụ cháy nhà lúc sáng sớm ở Hà Nội: 3 người tử vong, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn

Xã hội 08/07/2023 11:00

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo CATP điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn làm 3 người tử vong ở ngõ Thổ Quan.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, sáng 8/7, ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hỏa hoạn tại số nhà 12 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa gây hậu quả nghiêm trọng làm 3 người tử vong, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy nhà lúc sáng sớm ở Hà Nội: 3 người tử vong, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn - Ảnh 1
Lực lượng PCCC tích cực cứu hộ - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, dẫn tin từ. Dân Trí, 5h22 ngày 8/7, tại ngôi nhà 6 tầng ở số 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, xảy ra cháy. Theo cảnh sát, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 5 ngôi nhà rồi lan xuống tầng 2. Thời điểm xảy ra cháy có 3 trẻ em bị mắc kẹt trong nhà.

Vụ cháy nhà lúc sáng sớm ở Hà Nội: 3 người tử vong, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn - Ảnh 2
Hiện trường cột khói bốc cao ở ngõ Thổ Quan - Ảnh: Dân Trí

Anh Lê Trung V. (hàng xóm với gia đình nạn nhân) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, bên trong ngôi nhà 6 tầng chỉ có 3 người con ở nhà, còn bố mẹ các cháu đang đi vào Vinh. Sau khi nhận tin dữ, họ đang tức tốc bay về Hà Nội.

Vụ cháy nhà lúc sáng sớm ở Hà Nội: 3 người tử vong, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn - Ảnh 3
Vụ cháy khiến 3 người tử vong - Ảnh: VTC News

Sau khi xảy ra cháy, cảnh sát phong tỏa con ngõ vào phố Thổ Tang. Một phần đường Khâm Thiên bị hạn chế để nhường chỗ cho xe chữa cháy.

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