Vụ cha bị tố đánh gãy chân con 2 tháng tuổi: Công an hé lộ sự thật

Xã hội 03/06/2020 12:17

Qua điều tra, Công an huyện Bù Đốp xác định thông tin anh Lê Văn Sơn đánh gãy chân con 2 tháng tuổi là sai sự thật.

Liên quan đến thông tin cha đánh gãy chân con 2 tháng tuổi gây xôn xao dư luận, Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết đã xác định được nguyên nhân vụ việc. 

Cụ thể, cháu L.G.B. (2 tháng tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) bị gãy chân là do cha sơ ý giẫm lên. Những thông tin đăng trên mạng về việc người cha đánh con 2 tháng tuổi gãy chân là sai sự thật.

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Bé 2 tháng tuổi gãy chân là do cha sơ ý giẫm lên - Ảnh: Dân Việt

Kết quả điều tra cho thấy, do không có tiền chữa trị cho con, chị T. (mẹ ruột cháu B.) cố tình kể sai sự thật rằng chồng bạo hành con gái và nhờ chị C. đăng thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ.

Trong bài viết, chị C. sử dụng tài khoản ngân hàng của mẹ ruột là bà N. để người dân gửi tiền ủng hộ mẹ con T. Tổng số tiền mà cộng đồng mạng ủng hộ được xác định là hơn 20 triệu đồng.

Công an huyện Bù Đốp đang củng cố hồ sơ để xử lý T. cùng những người liên quan vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, trước đó nhiều dân mạng chia sẻ thông tin bé 2 tháng tuổi bị đánh đến gãy chân. Nguồn tin cho biết do bực tức chuyện con trai khóc đêm, người cha đã đá vào chân bé. Sau đó, ông ngoại đã đưa cháu đi chụp X-Quang và phát hiện chân bé gái bị gãy.

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Thông tin bé 2 tháng tuổi bị cha bạo hành là bịa đặt - Ảnh: FB

Tuy nhiên, gia đình không có điều kiện đưa bé đi bệnh viện tỉnh nên chỉ đắp thuốc cho bé. Vào cuộc điều tra, công an xác định thông tin này là bịa đặt. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật. 

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