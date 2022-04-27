Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thông báo cho luật sư Thơm là sẽ khởi tố chị Hà Thị N. về tội "Cố ý gây thương tích" trong trạng thái tinh thần kích động mạnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 Bộ luật hình sự.

Liên quan đến vụ việc vợ dùng dao cắt đứt "của quý" của chồng do người chồng xâm hại con riêng tại xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), theo Sức khỏe và đời sống đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thông báo cho luật sư Thơm là sẽ khởi tố chị Hà Thị N. (sinh năm 1986) về tội "Cố ý gây thương tích" trong trạng thái tinh thần kích động mạnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 Bộ luật hình sự. Luật sư Nguyễn Anh Thơm - người bào chữa cho chị vợ trong vụ án này đã chia sẻ rằng sáng ngày 27/4/2022, luật sư Thơm đã làm việc với Cơ quan CSĐT Công an Huyện Yên Châu.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm hiện là người bào chữa cho chị vợ trong vụ án này - Ảnh: Internet

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập, kết luận giám định pháp y thương tích 72%, lời khai của chị N., Nguyễn Văn Hoan và những người liên quan, quan điểm thống nhất của các Cơ quan tố tụng huyện Yên Châu, Cơ quan CSĐT đã thông báo cho luật sư Thơm là người bào chữa sẽ khởi tố chị N. về tội Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 Bộ luật hình sự. "Như vậy, với tội danh ít nghiêm trọng này thì chị N. không thuộc trường hợp bắt tạm giam và nhiều khả năng sau này khi xét xử chị N. sẽ được sự khoan hồng đặc biệt của pháp luật, đủ điều kiện được hưởng án treo theo Điều 60 Bộ luật hình sự để được cải tạo ngoài xã hội, tiếp tục nuôi dạy 03 con nhỏ và lo cuộc sống gia đình. Các quyết định tố tụng sẽ được Cơ quan điều tra thực hiện trong thời gian tới", luật sư Thơm thông tin.

Cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoan về tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi - Ảnh: VTV News Trước đó, theo VTV News đưa tin, vào khoảng 23h45 ngày 19/3/2022, do uất ức về việc Nguyễn Văn Hoan bắt ép cháu gái là con riêng của chị Hà Thị N. quan hệ tình dục trong thời gian dài, nên thấy Hoan đang nằm ngủ trên giường trong tình trạng nằm ngửa không mặc quần áo, để lộ bộ phận sinh dục. Chị N. đã xuống bếp lấy 01 con dao sau đó đến giường Hoan đang nằm ngủ rồi dùng tay trái túm lấy bộ phận sinh dục còn tay phải cầm dao cắt 01 nhát đứt rời bộ phận sinh dục của Hoan rồi chạy ra khỏi nhà. Sau đó chị N vứt con dao và bộ phận sinh dục ra bụi cây ven đường. Con dao thì cơ quan điều tra đã thu giữ nhưng bộ phận sinh dục không tìm thấy. Hậu quả, Nguyễn Văn Hoan bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La điều trị từ ngày 20/3/2022 đến ngày 25/3/2022. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan điều tra đã phối hợp với Trung tâm pháp y Tỉnh giám định tỷ lệ thương tích. Về phía Nguyễn Văn Hoan, trước đó Cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoan về tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 144 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Vụ người chồng bị cắt 'của quý' vì xâm hại con riêng ở Sơn La: Có căn cứ khởi tố người vợ Liên quan đến vụ án vợ dùng dao cắt "của quý" của chồng xảy ra ở Sơn La, Công an huyện Yên Châu hiện đang củng cố hồ sơ xem xét xử lý người vợ là Hà Thị Nguyệt (36 tuổi).

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