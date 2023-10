Chỉ huy Công an huyện Yên Châu cho biết tỷ lệ thương tích đủ lớn để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Song, cơ quan điều tra vẫn đang củng cố hồ sơ trước khi ra quyết định. Vị lãnh đạo chưa thông tin về phần trăm tỷ lệ thương tích của Hoan.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, liên quan đến vụ án vợ dùng dao cắt "của quý" của chồng , vào chiều 25/4, lãnh đạo Công an huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ xem xét xử lý Hà Thị Nguyệt (36 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích. Cụ thể, vào cùng ngày, cơ quan chuyên môn đã có kết quả giám định thương tích của Nguyễn Văn Hoan (29 tuổi, chồng Nguyệt) sau khi bị vợ cắt đứt dương vật và hai tinh hoàn.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào khoảng 0h30 ngày 20/3, do mâu thuẫn gia đình, chị Hà Thị Nguyệt cắt "của quý" cùng 2 tinh hoàn của người chồng là anh Nguyễn Văn Hoan (29 tuổi) rồi mang đi vứt và sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Còn anh Hoan được đưa đi cấp cứu trong tình trạng da niêm mạc nhợt nhạt, sốc huyết áp do không còn dương vật và niệu đạo, 2 tinh hoàn bị cắt đứt, da bìu mất hoàn toàn, để lại vùng da khuyết hổng lớn.

Nguyên nhân là vì vào tháng 8/2020, với mục đích quan hệ tình dục với L. (con riêng của chị Nguyệt), Hoan tạo một tài khoản Facebook nhằm tán tỉnh, dụ dỗ nạn nhân gửi hình ảnh nhạy cảm. Sau đó, người đàn ông này dùng chính những nội dung nhạy cảm này để đe dọa, ép buộc L. phải quan hệ tình dục. Nạn nhân vì lo sợ bị phát tán hình ảnh cá nhân nên đồng ý.

Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022, Hoan nhiều lần cưỡng dâm nạn nhân khi chị Nguyệt vắng nhà. Sau đó, chị Nguyệt thấy bị mất tiền nên sáng 19/3, người phụ nữ này mua camera giấu kín để đặt ở đầu giường ngủ. Chiếc camera này đã ghi lại cảnh đồi bại mà Hoan thực hiện với bé gái.

Sau khi xác định được thủ đoạn, vào cuối tháng 3/2022, Công an huyện Yên Châu đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoan về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điểm D, khoản 2, Điều 144 Bộ luật hình sự.