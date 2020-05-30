Vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở chùa Trông: Quyết định bất ngờ của người mẹ

Xã hội 30/05/2020 06:00

Người mẹ trẻ cho biết bản thân có nỗi khổ riêng nên mới phải bỏ con. Tuy nhiên sau đó cô rất hối hận và quyết định quay lại chùa nhận con. 

Cách đây một tuần, Sư trụ trì chùa Trông (thôn Hào Khê, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi cạnh gốc cây trước cửa phòng ngủ. Ngay sau đó, nhà chùa nhanh chóng thông báo cho chính quyền sở tại thụ lý giải quyết. 

Nhận tin báo, chính quyền xã đã tiến hành lập biên bản, sau đó giao bé trai cho nhà chùa tạm thời chăm sóc. 

Trong thời gian cháu bé ở chùa, nhiều người ngỏ ý muốn xin bé làm con nuôi. Tuy nhiên, nhà chùa và chính quyền xã chưa đồng ý vì đang trong thời gian tìm thân nhân. Đến ngày 29/5 nếu gia đình cháu bé không đến nhận lại, chính quyền xã sẽ hoàn thiện thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên đến chiều 28/5, có 2 người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột và bà ngoại bé trai bị bỏ rơi đến chùa Trông để xin lại cháu bé.

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Sau khi bỏ rơi con trai mới sinh, người mẹ đã quay lại chùa xin nhận lại con - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Tại trụ sở UBND xã, mẹ cháu bé xuất trình Thẻ căn cước công dân, bà ngoại xuất trình Chứng minh thư nhân dân, giấy Chứng sinh cháu bé và hộ khẩu gia đình cùng một số giấy tờ liên quan. Qua xác minh bước đầu, các thông tin của mẹ đẻ cùng bà ngoại trùng khớp với cháu bé bị bỏ rơi. Để chắc chắn, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu ADN làm xét nghiệm. Nếu cho kết quả xét nghiệm trùng khớp, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục trao trả cháu bé cho gia đình.

Người mẹ cho biết, vì nhiều lý do éo le mà sau khi sinh bé trai được 3 ngày tại một bệnh viện ở Hà Nội, rạng sáng 23/5, mẹ và bà ngoại cháu bé đã để cháu tại gốc cây trước gian phòng ngủ của thầy trụ trì chùa Trông với mục đích nhờ nuôi giúp.

Người mẹ trẻ cho biết bản thân có nỗi khổ riêng nên mới phải bỏ con. Tuy nhiên sau đó cô rất hối hận và quyết định quay lại chùa nhận con. 

Bé gái xinh như thiên thần bị bỏ rơi trước cổng chùa, đọc tâm thư người mẹ để lại mà không cầm được nước mắt

Bé gái xinh như thiên thần bị bỏ rơi trước cổng chùa, đọc tâm thư người mẹ để lại mà không cầm được nước mắt

Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng mảnh giấy viết tay của người mẹ để lại khiến ai nấy vô cùng xót xa.

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