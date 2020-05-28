Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân, cùng tâm thư nhờ cưu mang của người mẹ. Hiện chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân cho cậu bé.

Mới đây, trên địa bàn xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông xảy ra trường hợp bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân khiến nhiều người xót xa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 26/5, người dân xã Tâm Thắng đi tập thể dục buổi sáng thì phát hiện một bé trai bị bỏ trước cửa nhà chị P.T.T. nên báo chính quyền địa phương.

Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân cùng lá thư viết vội của người mẹ - Ảnh: Zing Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bé trai vừa sinh được 17 ngày, nặng 2,2 kg. Cậu bé được đặt trong giỏ nhựa, quấn khăn, cùng một số đồ đạc cá nhân. Trên người bé trai có một có một tờ giấy ghi: "Mong chị cưu mang giúp con em với, con sinh ngày 10 tháng 5 năm 2020. Em cám ơn chị". Chính quyền xã cho biết chị T. từng cưu mang, nuôi dưỡng nhiều cháu nhỏ mồ côi. Hiện chính quyền địa phương giao bé trai cho gia đình chị T. tạm thời chăm sóc, đồng thời phát thông báo tìm nhân thân cho cậu bé. Sau 7 ngày nếu không có ai đến nhận, cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Tại thời điểm trên, tại thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cũng xảy ra trường hợp em bé bị bỏ rơi. Cụ thể, rạng sáng ngày 26/5, trong lúc đi bán hàng ngang cổng chùa An Thạnh Linh, một người dân phát hiện chiếc thùng giấy đặt trước cổng chùa. Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh: Internet Tâm thư người mẹ để lại - Ảnh: Internet Lúc này, nhiều người đến kiểm tra thì phát hiện trong thùng giấy là một bé gái, ngoài ra bên trong còn có một cái bọc đựng quần áo, gối, mền và sữa của em bé, kèm theo mảnh giấy viết tay với nội dung: "Kính gởi chùa An Thạnh Linh - con vì gia cảnh khốn khổ, sanh bé mà không nuôi nổi, nay vì mưu sinh đi làm ăn xa, gởi bé nhờ sư cô nuôi bé giùm, con biết ơn sư cô nhiều. Con rất cảm ơn sư cô đã giúp cho con. Bé sinh ngày 27/1 âm lịch". Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt lập biên bản. Hiện bé gái được UBND thị trấn Hòa Bình tạm bàn giao cho nhà chùa chăm sóc trong thời gian tìm người thân.

Xót xa bé trai bị bố bỏ rơi kèm lời nhắn: "Tôi nhờ tòa mang trả lại cho mẹ nó, tôi không đẻ, tôi không nuôi" Một bé trai khoảng 5 tuổi bị bố đẻ bỏ rơi tại Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang kèm tờ giấy có dòng chữ: “Tòa giải quyết đơn phương cho cô Đào Thị Lợi, nay tôi mang đứa con nhờ tòa trả lại cho cô Lợi mẹ nó. Tôi không đẻ, tôi không nuôi”.

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