Bé gái xinh như thiên thần bị bỏ rơi trước cổng chùa, đọc tâm thư người mẹ để lại mà không cầm được nước mắt

Xã hội 27/05/2020 06:00

Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng mảnh giấy viết tay của người mẹ để lại khiến ai nấy vô cùng xót xa.

Mới đây, người dân thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu phát hiện một bé gái bị bỏ rơi khiến dư luận địa phương xôn xao. 

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 26/5, trong lúc đi bán hàng ngang cổng chùa An Thạnh Linh, một người dân phát hiện chiếc thùng giấy đặt trước cổng chùa.

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Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh: Thanh Niên
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Tâm thư người mẹ để lại - Ảnh: Thanh Niên

Lúc này, nhiều người đến kiểm tra thì phát hiện trong thùng giấy là một bé gái, ngoài ra bên trong còn có một cái bọc đựng quần áo, gối, mền và sữa của em bé, kèm theo mảnh giấy viết tay với nội dung: "Kính gởi chùa An Thạnh Linh - con vì gia cảnh khốn khổ, sanh bé mà không nuôi nổi, nay vì mưu sinh đi làm ăn xa, gởi bé nhờ sư cô nuôi bé giùm, con biết ơn sư cô nhiều. Con rất cảm ơn sư cô đã giúp cho con. Bé sinh ngày 27/1 âm lịch".

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt lập biên bản. Hiện bé gái được UBND thị trấn Hòa Bình tạm bàn giao cho nhà chùa chăm sóc trong thời gian tìm người thân. Sau 7 ngày, nếu người thân cháu bé không đến nhận lại, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Cách đây ít ngày, tại Thái Nguyên cũng xảy ra trường hợp bé gái bị bỏ rơi. Bé gái này khoảng 1 tuần tuổi, nặng 3,2 kg, chưa rụng rốn, bị bỏ rơi tại Thái Nguyên. Em bé được quấn nhiều khăn và tã lót. Người mẹ để lại một ít tiền cùng lá thư với những dòng chữ nguệch ngoạc: "Vì hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi được cháu. Mong mọi người hãy cưu mang cháu giúp tôi".

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Em bé bị bỏ rơi giữa đường khiến nhiều người xót xa - Ảnh: FB

Ngay sau khi phát hiện em bé, một người dân địa phương đã mang bé về nhà, xin sữa cho bú, đồng thời báo cho chính quyền chờ xử lý.

Xót xa bé trai bị bố bỏ rơi kèm lời nhắn: "Tôi nhờ tòa mang trả lại cho mẹ nó, tôi không đẻ, tôi không nuôi"

Xót xa bé trai bị bố bỏ rơi kèm lời nhắn: "Tôi nhờ tòa mang trả lại cho mẹ nó, tôi không đẻ, tôi không nuôi"

Một bé trai khoảng 5 tuổi bị bố đẻ bỏ rơi tại Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang kèm tờ giấy có dòng chữ: “Tòa giải quyết đơn phương cho cô Đào Thị Lợi, nay tôi mang đứa con nhờ tòa trả lại cho cô Lợi mẹ nó. Tôi không đẻ, tôi không nuôi”.

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