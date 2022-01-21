Quá sốc với thông tin đứa con trai mình yêu thương bấy lâu lại là bị can của vụ án bé gái 3 tuổi bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu (bé Đ.N.A), bố ruột của Nguyễn Trung Hiên hiện đang vô cùng khổ tâm và không dám tin đây là sự thật.

Theo VietNamNet, ông N.T.H - bố của bị can Nguyễn Trung Huyên trong vụ án bé gái 3 tuổi bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu chia sẻ từ khi sự việc được báo chí đưa tin thì ông vẫn chưa hề liên lạc được với con trai của mình. Tuy vậy, ông cho biết bản thân hiện đang rất khổ tâm khi đối diện với sự thật rằng con trai mình đã làm ra một việc kinh khủng như vậy. Chân dung bị can Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: VOV “Tôi không dám tin con trai mình làm những việc đó. Từ bé đến lớn, là một người cha, tôi biết tính cháu rất hiền lành.” - Ông N.T.H bộc bạch.

Theo lời kể của ông N.T.H, vốn ông không có ý kiến gì với chuyện Huyên qua lại với chị N.T.L (mẹ ruột của bé Đ.N.A), nhưng cách đây một tháng khi biết được chị L đã từng có một đời chồng và 3 con riêng thì ông cật lực phản đối và tuyên bố chỉ chấp nhận đứa trẻ mà chị L đang có mang với con trai mình chứ không nhận con dâu. Bị can Nguyễn Trung Huyên thực nghiệm lại hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet Ngoài ra, ông N.T.H cho biết Huyên cũng từng kể về những lần bé Đ.N.A phải cấp cứu vì bị ngộ độc hay nuốt phải dị vật,.. Mỗi lần như vậy ông đều khuyên Huyên phải chăm sóc bé A tốt hơn. Kể từ sau biết việc bé A nhập viện với 9 chiếc đinh trên đầu, ông N.T.H vẫn chưa liên hệ hay đến gặp gia đình của bé.

Về phía mẹ ruột của chị N.T.L là bà N.T.N cho hay rằng bản thân chỉ biết việc con gái qua lại với Huyên khi báo chí đưa tin mà thôi. Theo lời kể của bà, chị L và chồng cũ kết hôn vào năm 2012 khi được mai mối và có với nhau 3 mặt con, trong đó A là con út, đến tháng 2/2021 thì vợ chồng chị L ly hôn do thường xuyên cãi vã và xảy ra nhiều mâu thuẫn. Bà N.T.N (mẹ ruột của chị N.T.L) - Ảnh: VietNamNet "Kể từ đó, tôi không biết con gái ở đâu, quan hệ tình cảm với ai. Thỉnh thoảng nó về chơi, mang theo bé A. Có hai lần tôi vào viện ở Thạch Thất chăm là khi cháu bị hóc đinh và có dị vật trong mũi. Một lần khác cháu bị ngộ độc phải cấp cứu ở Hà Nội thì tôi không đi được." - Bà N.T.N cho hay. Ngày 18/1 vừa qua bà N.T.N có nhận được điện thoại của chị L thông báo bé A lại phải nhập viện cấp cứu, kể từ đó bà cũng không liên lạc được với con gái.

Nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi từng chia sẻ cách chăm sóc trẻ em Dư luận đang vô cùng phẫn nộ vì trang cá nhân của nghi phạm trong vụ bé gái 3 tuổi nghi bị đóng đinh vào đầu từng chia sẻ bài viết về cách chăm sóc trẻ em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-gai-3-tuoi-bi-dong-9-chiec-dinh-vao-dau-bo-ruot-nguyen-trung-huyen-khong-dam-tin-con-minh-lai-la-ke-bao-hanh-447288.html