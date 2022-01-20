Nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi từng chia sẻ cách chăm sóc trẻ em

Dư luận đang vô cùng phẫn nộ vì trang cá nhân của nghi phạm trong vụ bé gái 3 tuổi nghi bị đóng đinh vào đầu từng chia sẻ bài viết về cách chăm sóc trẻ em.

Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội vào ngày 19/1 vừa qua đã tiến hành bàn giao nghi phạm Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra và làm rõ vụ việc bé gái 3 tuổi Đỗ Ngọc A (trú tại xã Canh Nậu) bị nghi đóng 9 cây đinh vào đầu. Qua đó, xác định Huyên là nghi phạm chính của vụ việc.

Nghi phạm chính của vụ án là Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra được một tài khoản Facebook được cho là của nghi phạm Huyên. Điều đáng nói là trong tài khoản này có một động thái gây chú ý khá lớn là Huyên từng chia sẻ một bài viết về cách chăm sóc trẻ em vào tháng 7/2021 vừa qua.

Nội dung bài viết xoay quanh việc trẻ dùng điện thoại di động nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sau này. Vì hiện tại Huyên đang là nghi phạm chính của một vụ án bạo hành trẻ em nên hành động này của Huyên đã khiến CĐM tỏ ra vô cùng phẫn nội, nhiều người còn để lại những bình luận gay gắt, chỉ trích Huyên là giả tạo và đạo đức giả.

Nguyễn Trung Huyên từng chia sẻ cách chăm sóc trẻ em trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện bé A vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch và được các y bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn giám sát sức khỏe sát sao. Trước đó, ảnh chụp cắt lớp cho thấy trong sọ não của A có xuất hiện 9 dị vật nghi là đinh bị găm vào đầu. Được biết, trước đây bé A cũng từng nhiều lần nhập viện bởi nuốt phải đinh, uống nhầm thuốc trừ sâu,...

Chân dung nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi là nhân tình của mẹ ruột Nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi tại Hà Nội Nguyễn Trung Huyên đã từng đưa mẹ ruột của bé về nhà ra mắt gia đình nhưng bị phản đối kịch liệt.

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