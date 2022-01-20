Nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi từng chia sẻ cách chăm sóc trẻ em

Xã hội 20/01/2022 10:45

Dư luận đang vô cùng phẫn nộ vì trang cá nhân của nghi phạm trong vụ bé gái 3 tuổi nghi bị đóng đinh vào đầu từng chia sẻ bài viết về cách chăm sóc trẻ em.

Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội vào ngày 19/1 vừa qua đã tiến hành bàn giao nghi phạm Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra và làm rõ vụ việc bé gái 3 tuổi Đỗ Ngọc A (trú tại xã Canh Nậu) bị nghi đóng 9 cây đinh vào đầu. Qua đó, xác định Huyên là nghi phạm chính của vụ việc.

be gai 3 tuoi 1
Nghi phạm chính của vụ án là Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra được một tài khoản Facebook được cho là của nghi phạm Huyên. Điều đáng nói là trong tài khoản này có một động thái gây chú ý khá lớn là Huyên từng chia sẻ một bài viết về cách chăm sóc trẻ em vào tháng 7/2021 vừa qua.

Nội dung bài viết xoay quanh việc trẻ dùng điện thoại di động nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sau này. Vì hiện tại Huyên đang là nghi phạm chính của một vụ án bạo hành trẻ em nên hành động này của Huyên đã khiến CĐM tỏ ra vô cùng phẫn nội, nhiều người còn để lại những bình luận gay gắt, chỉ trích Huyên là giả tạo và đạo đức giả.

be gai 3 tuoi 2
Nguyễn Trung Huyên từng chia sẻ cách chăm sóc trẻ em trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện bé A vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch và được các y bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn giám sát sức khỏe sát sao. Trước đó, ảnh chụp cắt lớp cho thấy trong sọ não của A có xuất hiện 9 dị vật nghi là đinh bị găm vào đầu. Được biết, trước đây bé A cũng từng nhiều lần nhập viện bởi nuốt phải đinh, uống nhầm thuốc trừ sâu,...

Chân dung nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi là nhân tình của mẹ ruột

Chân dung nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi là nhân tình của mẹ ruột

Nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi tại Hà Nội Nguyễn Trung Huyên đã từng đưa mẹ ruột của bé về nhà ra mắt gia đình nhưng bị phản đối kịch liệt.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 3 tuổi bé gái 3 tuổi nghi bị đinh ghim trong đầu nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 23 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số