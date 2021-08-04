Sau khi phát hiện thi thể của bé gái đang nằm bất động dưới đất, lá thư tuyệt mệnh nghi của nạn nhân đã được tìm thấy chỉ với vỏn vẹn 4 chữ "Hãy quên tôi đi".

Theo Báo Giao Thông, vào khoảng 22h ngày 3/8, tại chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ có tiếng động lớn phát ra từ khu vực giếng trời tầng 3, đoạn giáp ranh giữa hai tòa HH4C và HH4B. Người dân sống trong khu vực này sau khi nghe thấy âm thanh kia thì lập tức ra ngoài kiểm tra.



Tòa chung cư nơi bé gái 12 tuổi rơi xuống- Ảnh: Báo Giao Thông

Sau khi quan sát, mọi người đã vô cùng hốt hoảng khi phát hiện một bé gái nằm sõng soài ra đất và bất động. Sự việc ngay lập tức được ban quản lý tòa, báo với Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Công an quận Hoàng Mai để điều tra. Được biết, bé gái tử vong sinh năm 2009 và sống tại tầng 12 của chung cư này.

Hiện trường vụ án nhìn từ trên cao - Ảnh: 2sao

Một người đảm bảo trật tự khu vực cho biết, để tìm ra danh tính của nạn nhân, sau khi vụ việc được phát hiện, mọi người đã đi từng nhà gõ cửa để xác nhận. Đến gia đình của bé gái, vì những người thân đang ở phòng khác nên không hay biết chuyện, đến khi cơ quan chức năng đưa ra hình ảnh, người mẹ đã gào khóc rất thảm thương.

Đến 1h sáng ngày 4/8, thi thể của bé gái xấu số đã được đưa đến bệnh viện Thanh Nhàn theo nguyện vọng của gia đình.

Ảnh thi thể của bé gái được lan truyền trên MXH - Ảnh: 2sao

Sáng ngày 4/8, Công an phường Hoàng Liệt trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị cho biết, sau vụ việc thương tâm, cơ quan chức năng đã tìm ra một mảnh giấy được viết 4 chữ "Hãy quên tôi đi" và nghi rằng do nạn nhân để lại.

Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra vụ việc.

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