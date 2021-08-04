Vụ bé gái 12 tuổi rơi từ lầu 12 chung cư Hà Nội tử vong: Phát hiện thư tuyệt mệnh 'Hãy quên tôi đi' nghi của nạn nhân

Xã hội 04/08/2021 09:13

Sau khi phát hiện thi thể của bé gái đang nằm bất động dưới đất, lá thư tuyệt mệnh nghi của nạn nhân đã được tìm thấy chỉ với vỏn vẹn 4 chữ "Hãy quên tôi đi".

Theo Báo Giao Thông, vào khoảng 22h ngày 3/8, tại chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ có tiếng động lớn phát ra từ khu vực giếng trời tầng 3, đoạn giáp ranh giữa hai tòa HH4C và HH4B. Người dân sống trong khu vực này sau khi nghe thấy âm thanh kia thì lập tức ra ngoài kiểm tra.

Vụ bé gái 12 tuổi rơi từ lầu 12 chung cư Hà Nội tử vong: Phát hiện thư tuyệt mệnh 'Hãy quên tôi đi' nghi của nạn nhân - Ảnh 1
Tòa chung cư nơi bé gái 12 tuổi rơi xuống- Ảnh: Báo Giao Thông

Sau khi quan sát, mọi người đã vô cùng hốt hoảng khi phát hiện một bé gái nằm sõng soài ra đất và bất động. Sự việc ngay lập tức được ban quản lý tòa, báo với Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Công an quận Hoàng Mai để điều tra. Được biết, bé gái tử vong sinh năm 2009 và sống tại tầng 12 của chung cư này.

tu tu 2
Hiện trường vụ án nhìn từ trên cao - Ảnh: 2sao

Một người đảm bảo trật tự khu vực cho biết, để tìm ra danh tính của nạn nhân, sau khi vụ việc được phát hiện, mọi người đã đi từng nhà gõ cửa để xác nhận. Đến gia đình của bé gái, vì những người thân đang ở phòng khác nên không hay biết chuyện, đến khi cơ quan chức năng đưa ra hình ảnh, người mẹ đã gào khóc rất thảm thương.

Đến 1h sáng ngày 4/8, thi thể của bé gái xấu số đã được đưa đến bệnh viện Thanh Nhàn theo nguyện vọng của gia đình.

tu tu 3
Ảnh thi thể của bé gái được lan truyền trên MXH - Ảnh: 2sao

Sáng ngày 4/8, Công an phường Hoàng Liệt trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị cho biết, sau vụ việc thương tâm, cơ quan chức năng đã tìm ra một mảnh giấy được viết 4 chữ "Hãy quên tôi đi" và nghi rằng do nạn nhân để lại.

Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra vụ việc.

Nóng: Bất ngờ xuất hiện cảnh du học sinh Việt uống bia và nhảy cùng bạn bè trước khi bị dìm chết ở Nhật Bản, thực hư ra sao?

Nóng: Bất ngờ xuất hiện cảnh du học sinh Việt uống bia và nhảy cùng bạn bè trước khi bị dìm chết ở Nhật Bản, thực hư ra sao?

Trước khi xảy ra cái chết thương tâm, có cảnh quay lại thanh niên áo trắng nghi là nạn nhân uống bia cùng các bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 12 tuổi tự tử bé gái nhảy chung cư tự tử bé gái 12 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 51 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 51 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 51 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 20 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1