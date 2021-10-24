"Các bé chỉ làm theo chứ không nhận thức được hành vi của mình bởi các cháu còn quá nhỏ...", Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng nói về việc bé gái 2 tuổi bị bạn cùng lớp đấm, đá.
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Mới đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video dài hơn 8 phút ghi lại cảnh 1 bé gái 2 tuổi bị nhiều bạn cùng lớp đấm đá. Theo nội dung đoạn video cho thấy, có 3 bé thay nhau trèo lên người, lên đầu; tát, đá vào người, vào mặt; đập đầu bé gái vào tường nhưng cô giáo không hay biết để can ngăn kịp thời. Sau hơn 4 phút, những người trông trẻ mới mở cửa bước vào, sự việc mới kết thúc.
Tài khoản đăng tải đoạn clip là chị Đ.H, được cho là mẹ của bé gái bị đánh. Ngoài đoạn clip, chị cũng đăng tải thêm hình ảnh những vết bầm trên người bé gái kèm dòng trạng thái: "Mỗi lần xem lại clip là em lại khóc. Không biết lỗi do bé kia, do cô giáo hay do em đã chọn nhầm trường. Gia đình không thiếu người trông bé nhưng muốn cho con đi học để nó dạn người. Cho đi học trường tư để con được chú ý hơn vậy mà kết quả như này đây. Tâm lý bé sau này sẽ như thế nào hay chỉ xin lỗi là xong? Em đăng lên cho mọi người biết chứ gia đình em không cần cô giáo đến xin lỗi hay đưa tiền gì hết...".
Liên quan đến vụ việc này, trưa 24/10, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, hiện địa phương đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên xuống làm việc với điểm trông trẻ tại địa bàn xã Tăng Tiến để làm rõ vụ việc bé gái 2 tuổi bị bạn cùng lớp đánh bầm tím cơ thể.
Bên cạnh, ông Thân Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến cũng thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10h trưa 23/10 tại điểm trường mầm non tư thục tuổi thơ Vân Vũ đóng trên địa bàn xã. Theo ông Giang, vào thời điểm trên, sau khi các cô cho trẻ ăn xong thì đóng cửa, đi ra ngoài để dọn rửa.
Lúc này ở trong lớp còn khoảng gần 10 cháu bé đã xảy ra sự việc đánh nhau, cắn nhau. Khoảng 8 phút sau, các cô quay lại phát hiện sự việc, đã báo cáo về địa phương. Qua xác định, bé gái 2 tuổi bị bé trai 4 tuổi cùng lớp cắn vào lưng, đá, đấm.... Thấy vậy, một số bé khác trong lúc cũng cũng vào đấm, đá bé gái 2 tuổi. Ông Giang nói: "Các bé chỉ làm theo chứ không nhận thức được hành vi của mình bởi các cháu còn quá nhỏ, bé gái 2 tuổi hiện sức khỏe , tâm lý đều bình thường...".
Ông Giang cho hay, hiện địa phương đang phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Yên làm việc với nhà trường, yêu cầu hiệu trưởng làm báo cáo giải trình, xem xét mức độ vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó, nếu cơ sở không đảm bảo sẽ cho đóng cửa.