Mới đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video dài hơn 8 phút ghi lại cảnh 1 bé gái 2 tuổi bị nhiều bạn cùng lớp đấm đá. Theo nội dung đoạn video cho thấy, có 3 bé thay nhau trèo lên người, lên đầu; tát, đá vào người, vào mặt; đập đầu bé gái vào tường nhưng cô giáo không hay biết để can ngăn kịp thời. Sau hơn 4 phút, những người trông trẻ mới mở cửa bước vào, sự việc mới kết thúc.

Tài khoản đăng tải đoạn clip là chị Đ.H, được cho là mẹ của bé gái bị đánh. Ngoài đoạn clip, chị cũng đăng tải thêm hình ảnh những vết bầm trên người bé gái kèm dòng trạng thái: "Mỗi lần xem lại clip là em lại khóc. Không biết lỗi do bé kia, do cô giáo hay do em đã chọn nhầm trường. Gia đình không thiếu người trông bé nhưng muốn cho con đi học để nó dạn người. Cho đi học trường tư để con được chú ý hơn vậy mà kết quả như này đây. Tâm lý bé sau này sẽ như thế nào hay chỉ xin lỗi là xong? Em đăng lên cho mọi người biết chứ gia đình em không cần cô giáo đến xin lỗi hay đưa tiền gì hết...".