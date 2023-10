Tối 23/10, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại sự việc bé gái khoảng 2 tuổi bị nhiều bạn đánh ở một trường mầm non tư thục tại Bắc Giang. Toàn bộ vụ việc được phụ huynh bé gái đăng tải với dòng trạng thái vô cùng bất bình. Được biết, bé gái nạn nhân trong vụ việc là cháu V.Đ.Q.

Trên trang cá nhân, chị Đ.H (mẹ cháu Q.) đăng tải clip kèm hình ảnh với nội dung: "Mỗi lần xem lại video là em lại khóc. Không biết lỗi do bé kia hay do cô giáo hay do em đã chọn sai trường cho con em. Gia đình không thiếu người trông Q. nhưng vẫn muốn cho con đi học để cho nó dạn người, cho đi học trường tư để con được chú ý hơn vậy mà kết quả như này đây".