Xôn xao đoạn clip bé gái 2 tuổi bị bạn cùng lớp đánh bầm tím cả người nhưng cô giáo không hề hay biết?

Xã hội 24/10/2021 08:54

Đoạn clip bé gái 2 tuổi bị bạn học đánh bầm tím được phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội khiến các bậc cha mẹ vô cùng bức xúc.

Tối 23/10, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại sự việc bé gái khoảng 2 tuổi bị nhiều bạn đánh ở một trường mầm non tư thục tại Bắc Giang. Toàn bộ vụ việc được phụ huynh bé gái đăng tải với dòng trạng thái vô cùng bất bình. Được biết, bé gái nạn nhân trong vụ việc là cháu V.Đ.Q.

Trên trang cá nhân, chị Đ.H (mẹ cháu Q.) đăng tải clip kèm hình ảnh với nội dung: "Mỗi lần xem lại video là em lại khóc. Không biết lỗi do bé kia hay do cô giáo hay do em đã chọn sai trường cho con em. Gia đình không thiếu người trông Q. nhưng vẫn muốn cho con đi học để cho nó dạn người, cho đi học trường tư để con được chú ý hơn vậy mà kết quả như này đây".

Tại sao lúc con em khóc cô giáo không vào luôn hay quen rồi. Nghĩ nó khóc rồi nó sẽ nín? Trên đỉnh đầu con em còn bầm dập rất nhiều. Trên cơ thể cũng vậy... Quá thất vọng, không ngờ nó lại xảy ra với chính đứa con mà cả nhà nâng như nâng trứng thế này".

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Bé Q. bị bạn đánh bầm tím - Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn clip đăng tải về vụ việc dài hơn 8 phút, có thể thấy, bé Q. đang ngồi chơi ở sát tường thì bị một bé trai bất ngờ chạy đến đạp liên tiếp vào mặt, người... Hơn 5 phút sau, một cô giáo dạy trẻ mới đến mở cửa thì bé gái vội chạy đến để cầu cứu. Sự việc sau khi đăng tải thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Để nắm được thông tin vụ việc, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, bố bé Q. - anh Đ.T. cho hay, gia đình vô cùng bất bình khi xem lại clip. Cháu Q. vào học trường mầm non V.V ở xóm Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên Bắc Giang được hơn 2 tháng nay.

Xôn xao đoạn clip bé gái 2 tuổi bị bạn cùng lớp đánh bầm tím cả người nhưng cô giáo không hề hay biết? - Ảnh 2
Bé Q. bị bạn đánh tới tấp nhưng cô giáo không hay biết - Ảnh: Cắt từ clip

Khi gia đình thắc mắc về việc tại sao cô giáo không kịp thời can ngăn để bé Q. bị bạn đánh bầm tím, phía nhà trường cho biết đó là thời điểm các cô đi lấy cơm trưa cho các cháu. Nhà trường cũng đã xin lỗi gia đình và mong muốn giải quyết theo hướng tình cảm. Anh T nói:

"Phía người thân bé trai cũng đến nhà nói chuyện, xin lỗi. Sự việc cũng không thể trách các cháu nhỏ được. Tuy nhiên, trách nhiệm ở đây thuộc về các cô khi không quản lý sát sao. Bậc làm cha làm mẹ chúng tôi cũng vô cùng xót xa. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu nhà trường phải có những nội quy, hướng giải quyết cụ thể. Không để xảy ra sự việc tương tự".

Được biết, hiện cháu Q. bị bầm tím vùng lưng và đầu. Gia đình sẽ đưa cháu đi kiểm tra, thăm khám cụ thể vào ngày 24/10. Về tâm lý, cháu vẫn tương đối ổn định.

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