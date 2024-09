Sau khi nhận được thông tin sẽ nhận các bé từ mái ấm Hoa Hồng, trung tâm đã điều động thêm nhân sự, chuẩn bị phòng cách ly riêng cho các bé vừa tiếp nhận để đảm bảo an toàn do TPHCM đang có dịch sởi. Trung tâm bố trí 32 bé vào 2 khoa gồm 26 bé vào khoa nhi đồng, 6 bé vào khoa thanh thiếu niên. Sau khoảng 3 tuần, trung tâm sẽ sắp xếp để các em cùng sinh hoạt với những trẻ khác ở đây.

Các cháu bé ở 'tổ ấm' mới - Ảnh: VietNamNet

Khi tiếp nhận, các bé không bị thương, song nhiều em tâm lý chưa ổn định, quấy khóc do lạ chỗ ở mới. Sau 2 ngày, các em đã dần quen với vòng tay yêu thương của các cô.

Có 12 năm công tác tại Trung tâm Tam Bình, cô giáo Lê Thị Bảo (54 tuổi) chia sẻ: "Tôi thường ôm ấp để bù đắp những tổn thương cho các em. Tới nay tinh thần các em dần ổn định, các bé gần gũi với các cô hơn, ngủ ngon giấc hơn".

Cô Bảo cho rằng công việc chăm sóc trẻ em rất vất vả và khó khăn nên bản thân những người lựa chọn công việc này cần phải cố gắng, kiên nhẫn nhiều hơn.

Hiện tại, Trung tâm Tam Bình đang nuôi dưỡng 223 em nhỏ, 32 em từ mái ấm Hoa Hồng sau 21 ngày sẽ được chuyển xuống để hòa nhập với bạn mới. Khi tâm lý ổn định, các bé đủ tuổi bắt đầu được đến trường học tập.

Liên quan tới vụ việc, dẫn tin từ báo Người Lao Động, chiều 6/9, Công an TP HCM đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (SN 1978, quê Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (SN 1977, quê Đồng Nai) về tội "Hành hạ người khác".

2 bảo mẫu bị khởi tố, bắt tạm giam vào tối ngày 6/9 - Ảnh: Thanh Niên

Công an TP HCM cho biết Mái ấm Hoa Hồng do bà Giáp Thị Sông Hương (SN 1974) trực tiếp quản lý. Cơ sở có 12 nhân viên bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe. Tại thời điểm kiểm tra, có 86 cháu bé thuộc diện trẻ em mồ côi (từ 2 tháng đến 3 tuổi) đang được nuôi dưỡng tại cơ sở; vượt quá số lượng cấp phép là 47 trẻ.

Khẩn trương vào cuộc, Công an TP HCM đã phối hợp chính quyền địa phương và sở, ngành đưa 85 trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục được nuôi dưỡng.

Đồng thời, Công an TP HCM tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; rà soát, làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong quá trình quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội để kiến nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương khắc phục, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Về hành vi của bà Giáp Thị Sông Hương, Công an TP HCM cho biết tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của bà Hương. Khi xác minh xong, có kết quả cuối cùng sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Đại diện Công an quận 12 cho biết ngay sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm, Công an quận 12 và Công an TP HCM đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Vụ việc này có nhiều vấn đề đang được tiếp tục điều tra mở rộng, công an xác định Mái ấm Hoa Hồng có hành vi đối phó. Công an sẽ cung cấp thông tin sau khi có kết luận điều tra.