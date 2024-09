Như đã đưa tin trước đó, theo báo Thanh Niên, cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hoa Hồng được Phòng LĐ-TB-XH Q.12 cấp phép hoạt động từ tháng 7/2023 đến nay do bà Giáp Thị Sông Hương (50 tuổi, ở Q.Gò Vấp) là người đại diện pháp luật và trực tiếp quản lý. Cơ sở có 12 nhân viên bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe. Tại thời điểm kiểm tra, có 86 cháu bé thuộc diện trẻ em mồ côi (từ 2 tháng - 3 tuổi) đang được nuôi dưỡng tại cơ sở, vượt quá số lượng cấp phép là 47 trẻ.

Trước tình hình này, Công an TP.HCM phối hợp chính quyền địa phương và sở, ngành có liên quan khẩn trương bố trí cho 86 trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội của TP.HCM để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục được nuôi dưỡng.

2 bảo mẫu bị bắt tạm giam vào ngày hôm nay - Ảnh: Thanh Niên

Đồng thời, xét tính chất vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, hành vi của các đối tượng trong vụ việc cần được điều tra mở rộng, xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật, ngay trong ngày 5.9, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ vụ việc để tập trung điều tra, làm rõ.

Khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định, đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có đầy đủ chứng cứ và cơ sở pháp lý vững chắc xác định Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (46 tuổi, quê Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (47 tuổi, quê Sóc Trăng) đã nhiều lần đánh vào cơ thể của một số cháu bé trong mái ấm.

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền về tội "hành hạ người khác". Đồng thời, Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; rà soát, làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong quá trình quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội đề kiến nghị cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương khắc phục, không để xảy ra vụ việc tương tự.