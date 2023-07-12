Vụ 39 người Việt chết ngạt trong xe tải ở Anh: Nạn nhân đã chịu 'đau thương không thể tưởng tượng được' trong những phút cuối đời

Xã hội 12/07/2023 08:54

Tòa án nhấn mạnh các nạn nhân trong vụ chết ngạt trong xe tải ở Anh, đã phải chịu "đau thương không thể tưởng tượng được" trong những giờ phút cuối đời.

Theo thông tin từ VietNamNet, bị cáo Marius Mihai Draghici (50 tuổi) người Romania bị tuyên phạt hơn 12 năm tù trong vụ 39 người Việt chết ngạt trong chiếc xe tải ở gần London hồi tháng 10/2019.

Tòa án nhấn mạnh các nạn nhân đã phải chịu "đau thương không thể tưởng tượng được" trong những giờ phút cuối đời.

Hồi tháng 6, bị cáo Draghici đã thừa nhận 39 tội ngộ sát và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Bị cáo được mô tả là "cánh tay phải" trong băng nhóm buôn người chịu trách nhiệm về cái chết của những người di cư Việt Nam.

Vụ 39 người Việt chết ngạt trong xe tải ở Anh: Nạn nhân đã chịu 'đau thương không thể tưởng tượng được' trong những phút cuối đời - Ảnh 1
Xe container chở thi thể tại Waterglade ngày 23/10. Ảnh: AFP

Draghici đã bỏ trốn sau khi thi thể các nạn nhân người Việt được phát hiện. Đối tượng bị cảnh sát ở Romania bắt giữ vào tháng 8/2022, và được đưa trở về Anh để xét xử. 

Trong buổi tuyên án được truyền hình tại tòa án ở London hôm 11/7, Thẩm phán Neil Stephen Garnham đã tuyên phạt bị cáo Draghici 12 năm và 7 tháng tù giam. Theo ông Garnham, Draghici là một "mắt xích thiết yếu" trong âm mưu tạo ra "lợi nhuận đáng kinh ngạc từ việc bóc lột những người muốn đến Vương quốc Anh".

Cũng theo ông Garnham, điều kiện bên trong container, nơi các nạn nhân thiệt mạng, là "không thể diễn tả được", khi “bên trong không có hệ thống thông gió, và không có cách nào thoát ra ngoài được". 

Vụ 39 người Việt chết ngạt trong xe tải ở Anh: Nạn nhân đã chịu 'đau thương không thể tưởng tượng được' trong những phút cuối đời - Ảnh 2
Bị cáo Marius Mihai Draghici -  Ảnh: Sky News

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 23/10/2019, nhà chức trách Anh phát hiện 39 thi thể người Việt trong một thùng xe container đông lạnh đỗ tại khu công nghiệp ở thị trấn Grays.

Trong số nạn nhân có 31 đàn ông và 8 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 44. Họ thiệt mạng do ngạt thở trong thùng container khi được đưa từ Bỉ đến Anh qua đường phà.

Sau vụ việc, giới chức Anh và Bỉ đều điều tra. Ngày 15/12/2021, tòa án Bỉ mở phiên xét xử 23 nghi phạm liên quan đường dây buôn người đứng sau vụ việc.

Hầu hết các bị cáo là thành viên của đường dây buôn người. Những người còn lại bị cáo buộc là đồng phạm, có vai trò bảo vệ 2 ngôi nhà để phân nhóm những người di cư trước khi khởi hành hay mua đồ dùng cá nhân.

Các công tố viên cho biết băng nhóm "được tổ chức rất tốt", chuyên vận chuyển bí mật người vào châu Âu và Anh với chi phí 24.000 euro/người (khoảng 27.000 USD).

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