TP.HCM: Gửi bài dự thi Genius Olympiad, nam sinh và thầy giáo hướng dẫn bị tố 'ăn cắp chất xám', giống nguyên mẫu đến 86%

Xã hội 11/07/2023 09:03

Lý Khánh Mai Chi, nữ sinh lớp 9 ở TP.HCM trong vụ tố bị đánh cắp bài thi rồi nhận giải, cho biết đã nhận được thư từ ban tổ chức cuộc thi Genius Olympiad 2023 (địa chỉ info@geniusolympiad.org).

Theo thông tin từ Dân Việt, sáng nay, nữ sinh lớp 9 ở TP.HCM trong vụ tố bị đánh cắp bài thi rồi nhận giải - Lý Thị Mai Chi, cho biết đã nhận được thư từ ban tổ chức cuộc thi Genius Olympiad 2023 (địa chỉ info@geniusolympiad.org).

TP.HCM: Gửi bài dự thi Genius Olympiad, nam sinh và thầy giáo hướng dẫn bị tố 'ăn cắp chất xám', giống nguyên mẫu đến 86% - Ảnh 1
Tác phẩm tham gia cuộc thi - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Nguyên văn thư gửi từ cuộc thi được dịch sang tiếng Việt: 

"Chúng tôi đã điều tra một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến vụ gian lận trong các bài viết sáng tạo gửi cho Genius Olympiad. Là một tổ chức cam kết duy trì tính chính trực và phát huy tài năng chân chính, chúng tôi có trách nhiệm giải quyết các trường hợp gian lận kịp thời và thực hiện hành động thích hợp.

Chúng tôi nhận thấy rằng, một dự án gần đây được gửi cho Genius Olympiad đã được phát hiện có mức độ tương đồng cao với dự án ban đầu của một học sinh khác. Cả hai học sinh đều được hướng dẫn bởi cùng một giáo viên. Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi xác định rằng bài làm của học sinh nói trên có 3-4 câu giống hoàn toàn với nguyên tác và có 3-4 câu rất giống, chỉ có điều sắp xếp lại từ ngữ. Ngoài ra, một công cụ so sánh văn bản đã xác định rằng tác phẩm gian lận có 86% điểm tương đồng với tác phẩm gốc. 

Do phát hiện này, chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết để thu hồi giải thưởng liên quan đến việc gửi gian lận này. Sự công nhận của học sinh và bất kỳ giải thưởng liên quan nào đã bị hủy bỏ. Chúng tôi tin rằng việc duy trì uy tín và sự công bằng của Genius Olympiad là điều cần thiết, và những bài dự thi gian lận sẽ làm suy yếu các giá trị và nguyên tắc mà cuộc thi này được xây dựng.

Hơn nữa, chúng tôi cũng đã có biện pháp xử lý đối với giáo viên giám sát việc nộp dự án với tư cách là người giám sát tài khoản. Người giám sát sẽ không thể gửi bất kỳ dự án nào cho kỳ thi Genius Olympiad 2024 sắp tới. Chúng tôi rất coi trọng những vấn đề như vậy và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc thi".

Theo phía BTC, bài thi được thí sinh nộp về cuộc thi và bài của Mai Chi có điểm tương đồng lên tới 86%,

Trước đó, theo thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng, ngày 7/7, một bài viết được lan truyền trên mạng xã hội liên quan cáo buộc của phụ huynh và học sinh về việc thầy giáo N.M.T - giáo viên Trường THPT Gia Định "đánh tráo" tác phẩm giữa hai học sinh (Trường THCS Lê Văn Tám và Trường THPT Gia Định) tham gia cuộc thi Genius Olympiad năm 2023 diễn ra tại Mỹ tháng 6-2023 vừa qua.

Cụ thể, nữ sinh Lý Khánh Mai Chi (học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Văn Tám) cho biết em tham gia cuộc thi Genius Olympiad 2023 với 2 đề án ở 2 hạng mục là Âm nhạc (Music) và Viết sáng tạo (Creative Writing). Thầy N.M.T. (giáo viên Trường THPT Gia Định, TP.HCM) là người gợi ý đề tài và nộp đề án của Mai Chi cho Ban tổ chức. Sau đó, thầy T. thông báo, Mai Chi đỗ lĩnh vực Âm nhạc, bị loại phần Viết sáng tạo. Tuy nhiên, gia đình Mai Chi phát hiện, có một đề án tương tự mang tên "Chi Ly" được đăng ký trên hệ thống cuộc thi. Khi hỏi thầy T., thầy giáo cho rằng đây là sự trùng hợp.

Thời điểm tháng 6/2023, khi đi thi vòng chung kết ở Mỹ, Mai Chi phát hiện, đề án của mình bị nam sinh tên N.Q.U. đưa vào poster để thuyết trình và đoạt huy chương đồng. Q.U cũng chính là học sinh thầy T. phụ trách. Quá bức xúc vì cho rằng bị "đánh cắp" chất xám, gia đình Mai Chi yêu cầu nhà trường, thầy T. và gia đình Q.U giải quyết, nêu rõ sự việc nhưng không được phản hồi. 

TP.HCM: Gửi bài dự thi Genius Olympiad, nam sinh và thầy giáo hướng dẫn bị tố 'ăn cắp chất xám', giống nguyên mẫu đến 86% - Ảnh 2TP.HCM: Gửi bài dự thi Genius Olympiad, nam sinh và thầy giáo hướng dẫn bị tố 'ăn cắp chất xám', giống nguyên mẫu đến 86% - Ảnh 3

TP.HCM: Gửi bài dự thi Genius Olympiad, nam sinh và thầy giáo hướng dẫn bị tố 'ăn cắp chất xám', giống nguyên mẫu đến 86% - Ảnh 4
 Bài viết ban đầu của Mai Chi và poster tham dự chung kết của bạn nam sinh được kết luận giống nhau 86% - Ảnh: Dân Việt 

Tuy nhiên, theo cô Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, hai học sinh nói trên tham gia cuộc thi với tư cách cá nhân, không đại diện cho trường. Việc thầy M.T đồng hành cùng các em cũng mang yếu tố cá nhân.

Được biết, Genius Olympiad là cuộc thi quốc tế liên quan các vấn đề về môi trường thông qua các dự án nghiên cứu khoa học (Science), viết sáng tạo (Creative Writing), kinh doanh (Business), nghệ thuật (Art), âm nhạc (Music), làm phim ngắn (Short Film)...

Cuộc thi do Viện Công nghệ Rochester tổ chức, có sự tham gia của học sinh đến từ nhiều nước trên thế giới.

Năm 2023, có hơn 70 quốc gia có thí sinh dự thi, trình bày ý tưởng và tìm ra các giải pháp cho vấn đề về môi trường.

TP.HCM: Công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 6 sớm hơn dự kiến, nhiều trường chuyên có tỷ lệ chọi cao

TP.HCM: Công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 6 sớm hơn dự kiến, nhiều trường chuyên có tỷ lệ chọi cao

Hôm nay (10/7), Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố điểm thi vào lớp 6 năm học 2023-2024, sớm hơn một ngày so với dự kiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Genius Olympiad đánh tráo bài thi ăn cắp bài thi

TIN MỚI NHẤT

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 13 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 23 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 27 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 51 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt