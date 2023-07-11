TP.HCM: Gửi bài dự thi Genius Olympiad, nam sinh và thầy giáo hướng dẫn bị tố 'ăn cắp chất xám', giống nguyên mẫu đến 86%

Theo thông tin từ Dân Việt, sáng nay, nữ sinh lớp 9 ở TP.HCM trong vụ tố bị đánh cắp bài thi rồi nhận giải - Lý Thị Mai Chi, cho biết đã nhận được thư từ ban tổ chức cuộc thi Genius Olympiad 2023 (địa chỉ info@geniusolympiad.org).

Chúng tôi nhận thấy rằng, một dự án gần đây được gửi cho Genius Olympiad đã được phát hiện có mức độ tương đồng cao với dự án ban đầu của một học sinh khác. Cả hai học sinh đều được hướng dẫn bởi cùng một giáo viên. Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi xác định rằng bài làm của học sinh nói trên có 3-4 câu giống hoàn toàn với nguyên tác và có 3-4 câu rất giống, chỉ có điều sắp xếp lại từ ngữ. Ngoài ra, một công cụ so sánh văn bản đã xác định rằng tác phẩm gian lận có 86% điểm tương đồng với tác phẩm gốc.

"Chúng tôi đã điều tra một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến vụ gian lận trong các bài viết sáng tạo gửi cho Genius Olympiad. Là một tổ chức cam kết duy trì tính chính trực và phát huy tài năng chân chính, chúng tôi có trách nhiệm giải quyết các trường hợp gian lận kịp thời và thực hiện hành động thích hợp.

Do phát hiện này, chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết để thu hồi giải thưởng liên quan đến việc gửi gian lận này. Sự công nhận của học sinh và bất kỳ giải thưởng liên quan nào đã bị hủy bỏ. Chúng tôi tin rằng việc duy trì uy tín và sự công bằng của Genius Olympiad là điều cần thiết, và những bài dự thi gian lận sẽ làm suy yếu các giá trị và nguyên tắc mà cuộc thi này được xây dựng.

Hơn nữa, chúng tôi cũng đã có biện pháp xử lý đối với giáo viên giám sát việc nộp dự án với tư cách là người giám sát tài khoản. Người giám sát sẽ không thể gửi bất kỳ dự án nào cho kỳ thi Genius Olympiad 2024 sắp tới. Chúng tôi rất coi trọng những vấn đề như vậy và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc thi".

Theo phía BTC, bài thi được thí sinh nộp về cuộc thi và bài của Mai Chi có điểm tương đồng lên tới 86%,

Trước đó, theo thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng, ngày 7/7, một bài viết được lan truyền trên mạng xã hội liên quan cáo buộc của phụ huynh và học sinh về việc thầy giáo N.M.T - giáo viên Trường THPT Gia Định "đánh tráo" tác phẩm giữa hai học sinh (Trường THCS Lê Văn Tám và Trường THPT Gia Định) tham gia cuộc thi Genius Olympiad năm 2023 diễn ra tại Mỹ tháng 6-2023 vừa qua.

Cụ thể, nữ sinh Lý Khánh Mai Chi (học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Văn Tám) cho biết em tham gia cuộc thi Genius Olympiad 2023 với 2 đề án ở 2 hạng mục là Âm nhạc (Music) và Viết sáng tạo (Creative Writing). Thầy N.M.T. (giáo viên Trường THPT Gia Định, TP.HCM) là người gợi ý đề tài và nộp đề án của Mai Chi cho Ban tổ chức. Sau đó, thầy T. thông báo, Mai Chi đỗ lĩnh vực Âm nhạc, bị loại phần Viết sáng tạo. Tuy nhiên, gia đình Mai Chi phát hiện, có một đề án tương tự mang tên "Chi Ly" được đăng ký trên hệ thống cuộc thi. Khi hỏi thầy T., thầy giáo cho rằng đây là sự trùng hợp.

Thời điểm tháng 6/2023, khi đi thi vòng chung kết ở Mỹ, Mai Chi phát hiện, đề án của mình bị nam sinh tên N.Q.U. đưa vào poster để thuyết trình và đoạt huy chương đồng. Q.U cũng chính là học sinh thầy T. phụ trách. Quá bức xúc vì cho rằng bị "đánh cắp" chất xám, gia đình Mai Chi yêu cầu nhà trường, thầy T. và gia đình Q.U giải quyết, nêu rõ sự việc nhưng không được phản hồi.

Bài viết ban đầu của Mai Chi và poster tham dự chung kết của bạn nam sinh được kết luận giống nhau 86% - Ảnh: Dân Việt

Tuy nhiên, theo cô Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, hai học sinh nói trên tham gia cuộc thi với tư cách cá nhân, không đại diện cho trường. Việc thầy M.T đồng hành cùng các em cũng mang yếu tố cá nhân.

Được biết, Genius Olympiad là cuộc thi quốc tế liên quan các vấn đề về môi trường thông qua các dự án nghiên cứu khoa học (Science), viết sáng tạo (Creative Writing), kinh doanh (Business), nghệ thuật (Art), âm nhạc (Music), làm phim ngắn (Short Film)...

Cuộc thi do Viện Công nghệ Rochester tổ chức, có sự tham gia của học sinh đến từ nhiều nước trên thế giới.

Năm 2023, có hơn 70 quốc gia có thí sinh dự thi, trình bày ý tưởng và tìm ra các giải pháp cho vấn đề về môi trường.