TP.HCM: Công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 6 sớm hơn dự kiến, nhiều trường chuyên có tỷ lệ chọi cao

Xã hội 10/07/2023 15:26

Hôm nay (10/7), Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố điểm thi vào lớp 6 năm học 2023-2024, sớm hơn một ngày so với dự kiến.

Theo thông tin từ Dân Trí, điểm chuẩn thi vào lớp 6 ở TP.HCM năm học 2023 - 2024 được công bố sớm hơn 1 ngày so với dự kiến.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT TPHCM cũng sẽ công bố mức điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2023-2024 là 64,75 điểm; tăng 1,25 điểm so với năm trước. 

TP.HCM: Công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 6 sớm hơn dự kiến, nhiều trường chuyên có tỷ lệ chọi cao - Ảnh 1
Điểm chuẩn năm nay cao hơn năm ngoái 1.25 điểm - Ảnh minh hoạ: VOV

Năm nay, gần 6.000 học sinh lớp 5 ở TPHCM dự khảo sát vào lớp 6. Trong đó, có hơn 4.800 học sinh dự khảo sát vào lớp 6, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Số lượng thí sinh dự thi tăng nhiều nhất so với các năm trước. Trong khi đó, chỉ tiêu lớp 6 của trường là 525 em. Như vậy, tỷ lệ chọi vào khoảng 1 chọi 9.

Đây là tỷ lệ chọi cao nhất kể từ năm 2015 (trừ năm 2021 không tổ chức thi). Các năm trước, số hồ sơ trường nhận được khoảng 3.500 - 4.000, tỷ lệ chọi phổ biến là 1/7.

Cùng với đó, Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (TP Thủ Đức) cũng lần đầu tiên thực hiện khảo sát vào lớp 6 với hơn 1.000 học sinh đăng ký.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THCS Trần Quốc Toản 1 năm nay là 280 học sinh. 

TP.HCM: Công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 6 sớm hơn dự kiến, nhiều trường chuyên có tỷ lệ chọi cao - Ảnh 2
Năm nay, gần 6.000 học sinh lớp 5 ở TPHCM dự khảo sát vào lớp 6 - Ảnh minh hoạ: Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, cách đây gần một tuần, khoảng 5.500 thí sinh đã làm bài khảo sát để xét tuyển vào lớp 6 trường THCS Trần Quốc Toản 1 và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Trong đó, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trường tuyển 525 học sinh, số hồ sơ đăng ký là hơn 4.800. Như vậy, tính trung bình, một thí sinh phải cạnh tranh với 8 em khác để tranh suất vào lớp 6 của trường. Còn ở trường THCS Trần Quốc Toản 1, 750 thí sinh đăng ký dự thi để giành 280 suất trúng tuyển.

Đề khảo sát vào lớp 6 của TP HCM gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài mỗi phần 90 phút. Trong đó, phần trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi tiếng Anh, kiểm tra kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, thường thức đời sống với tổng 40 điểm.

Phần tự luận chiếm 60 điểm, gồm câu hỏi bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt với ba chủ đề: Tiếng Anh, Toán tư duy logic và năng lực Đọc - Hiểu - Làm văn. Phần thi Tiếng Anh có câu hỏi nghe - hiểu để đánh giá toàn diện khả năng của học sinh.

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