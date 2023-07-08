Là người phát hiện vụ cháy, anh Lê Mạnh Hải cho biết, khoảng hơn 5h cùng ngày, nhiều người đi tập thể dục qua đầu ngõ Thổ Quan thì thấy khói đen bốc ra từ căn nhà số 12.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ cháy ở ngõ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội), đến trưa ngày 8/7, thi thể 3 nạn nhân trẻ tuổi thiệt mạng thương tâm trong vụ cháy nhà đã được xe cứu thương đưa ra khỏi hiện trường. Người dân quanh ngõ Thổ Quan (phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn đang bàn tán xôn xao, thương xót cho các nạn nhân xấu số.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung (nhà ở phố Khâm Thiên) cho biết, vào sáng sớm cùng ngày, bà nghe tiếng nhiều người dân đi tập thể dục hô hoán có đám cháy xảy ra trong ngõ Thổ Quan nên đã chạy ra xem. Thời điểm này, trong nhà có 3 người bị mắc kẹt. Trong đó, có 2 anh em ruột còn nhỏ tuổi và một người trong họ hàng.

"Khi phát hiện ra cháy chúng tôi đã ra sức tri hô gọi người trong nhà và các hộ dân lân cận. Nhiều người cố gắng đập cửa cuốn ở tầng 1 để báo hiệu cho người bên trong nhưng không thấy phản ứng gì, chỉ nghe thấy tiếng nổ lụp bụp ở bên trong", anh Lê Mạnh Hải kể lại.

"Tôi nghe nói trong đó có 2 cháu nhỏ và một người trẻ tuổi chắc con cháu trong nhà. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bố mẹ các cháu bé đang vắng xa nhà. Trong nhà lại toàn đồ hoá chất làm đẹp nên đám cháy lan nhanh. Nhiều người dân đi thể dục qua đã vội báo công an", bà Dung chia sẻ.

Một nhân chứng khác kể thêm, họ phát hiện ngọn lửa bùng cháy lên từ tầng 1 nhưng vì đây là nhà ở kết hợp kinh doanh làm móng chân, móng tay nên chứa nhiều hóa chất, ngọn lửa lan rất nhanh. "Bọn tôi cũng chỉ biết gọi điện thoại cho bố mẹ cháu đang đi vắng để thông báo tình hình chứ không thể mở được cánh cửa ở tầng 1 để vào cứu các nạn nhân", nhân chứng cho biết.

Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) cho biết thêm, quá trình chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. "Do nhiệt cao khiến gạch lát cầu thang và lan can bị sụp xuống, khi lực lượng cứu hộ bước lên thì bị trượt ngã", Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh kể.

Công tác cứu hộ gặp khó khăn, nhiều chiến sĩ PCCC bị thương - Ảnh: VTC News

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC cũng cho biết thêm, dù khó khăn nhưng vì cứu người nên chúng tôi phải cố gắng hết sức, kể cả tiếp cận ngôi nhà đang cháy qua lan can của hộ kế bên.

"Chúng tôi đã phải sử dụng máy cắt thủy lực, cưa và búa đập kính để khói ở bên trong thoát được ra bên ngoài. Dù vậy, mỗi chiến sĩ có trang bị đầy đủ bình thở chuyên dụng chỉ có thể ở trong hiện trường được 15 phút là phải ra ngoài để thay người khác vào", Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh nói.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h20 sáng cùng ngày tại ngôi nhà 6 tầng ở ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên (Q.Đống Đa, Hà Nội).

Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà dân kết hợp kinh doanh. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều bảy xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến 10h, lực lượng cứu hộ xác định 3 người mắc kẹt trong căn nhà đã tử vong.

Căn nhà xảy ra vụ cháy có khói bốc cao ngùn ngụt - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Chị Nguyễn Thanh Hà (sinh sống tại đây) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, bên trong ngôi nhà chỉ có 3 người con, còn bố mẹ các cháu đang đi vào Vinh (Nghệ An). Sau khi nhận tin dữ, họ đang tức tốc bay về Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hoả hoạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an Thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.