Nhân chứng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Nạn nhân nhỏ nhất mới 12 tuổi, cuộn khói đen ngùn ngụt, mùi rất khét

Xã hội 08/07/2023 11:26

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h20 sáng cùng ngày tại ngôi nhà 6 tầng ở ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên (Q.Đống Đa, Hà Nội). Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Như đã đưa tin trước đó, theo VTC News, khoảng 6h ngày 8/7, tại căn nhà 4 tầng ở ngõ Thổ Quan đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà dân kết hợp với kinh doanh làm móng tay, móng chân.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ hoả hoạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Công an Thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, 3 nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ cháy gồm: Nạn nhân lớn nhất 21 tuổi, hai trẻ còn lại 12 và 14 tuổi.

Nhân chứng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Nạn nhân nhỏ nhất mới 12 tuổi, cuộn khói đen ngùn ngụt, mùi rất khét - Ảnh 1

Nhân chứng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Nạn nhân nhỏ nhất mới 12 tuổi, cuộn khói đen ngùn ngụt, mùi rất khét - Ảnh 2
 Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 3 người tử vong - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Ngay sau sự việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.

Dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, chị Nguyễn Thanh Hà (sinh sống tại đây) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, bên trong ngôi nhà chỉ có 3 người con, còn bố mẹ các cháu đang đi vào Vinh (Nghệ An). Sau khi nhận tin dữ, họ đang tức tốc bay về Hà Nội.

"Lúc hơn 5 giờ, tôi đã thấy khói đen ngùn ngụt bao trùm cả con ngõ, một lúc sau công an, cảnh sát tới dập lửa. Do nhà cháy nằm sâu trong ngõ, chỉ có một mặt tiền với phần cửa sổ làm bằng kính có khung sắt nên cảnh sát phải vất vả phá cửa. Sau đó, họ đứng từ ngôi nhà đối diện phun nước sang. Tôi được biết có 3 cháu nhỏ ở bên trong", cô Đỗ Thị Huyền chứng kiến vụ cháy cho hay.

Nhân chứng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Nạn nhân nhỏ nhất mới 12 tuổi, cuộn khói đen ngùn ngụt, mùi rất khét - Ảnh 3
Cảnh sát điều 8 xe chữa cháy tới hiện trường để phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu hộ - Ảnh: Dân Trí

Cô Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, ngôi nhà xảy ra vụ cháy kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là làm móng, nên bên trong chứa nhiều hóa chất, vì vậy lửa bốc lên kèm theo cuộn khói đen ngùn ngụt, mùi rất khét.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy nhà lúc sáng sớm ở Hà Nội: 3 người tử vong, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn

Vụ cháy nhà lúc sáng sớm ở Hà Nội: 3 người tử vong, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo CATP điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn làm 3 người tử vong ở ngõ Thổ Quan.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cháy nhà ở Hà Nội 3 người tử vong cháy nhà khiến 3 người tử vong cháy nhà ở ngõ Thổ Quan

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 46 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 1 giờ 46 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt