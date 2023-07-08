Ngay sau khi nhận được thông tin vụ hoả hoạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Công an Thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Như đã đưa tin trước đó, theo VTC News, khoảng 6h ngày 8/7, tại căn nhà 4 tầng ở ngõ Thổ Quan đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà dân kết hợp với kinh doanh làm móng tay, móng chân.

Được biết, 3 nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ cháy gồm: Nạn nhân lớn nhất 21 tuổi, hai trẻ còn lại 12 và 14 tuổi.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 3 người tử vong - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Ngay sau sự việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.

Dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, chị Nguyễn Thanh Hà (sinh sống tại đây) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, bên trong ngôi nhà chỉ có 3 người con, còn bố mẹ các cháu đang đi vào Vinh (Nghệ An). Sau khi nhận tin dữ, họ đang tức tốc bay về Hà Nội.

"Lúc hơn 5 giờ, tôi đã thấy khói đen ngùn ngụt bao trùm cả con ngõ, một lúc sau công an, cảnh sát tới dập lửa. Do nhà cháy nằm sâu trong ngõ, chỉ có một mặt tiền với phần cửa sổ làm bằng kính có khung sắt nên cảnh sát phải vất vả phá cửa. Sau đó, họ đứng từ ngôi nhà đối diện phun nước sang. Tôi được biết có 3 cháu nhỏ ở bên trong", cô Đỗ Thị Huyền chứng kiến vụ cháy cho hay.

Cảnh sát điều 8 xe chữa cháy tới hiện trường để phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu hộ - Ảnh: Dân Trí

Cô Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, ngôi nhà xảy ra vụ cháy kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là làm móng, nên bên trong chứa nhiều hóa chất, vì vậy lửa bốc lên kèm theo cuộn khói đen ngùn ngụt, mùi rất khét.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.