Trưa ngày 8/7, Công an Hà Nội đã chính thức thông tin danh tính 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy nhà 6 tầng trong ngõ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội), trong đó có 1 người lớn và 2 trẻ em.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ cháy ở ngõ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) lúc rạng sáng ngày 8/7, đến trưa cùng ngày, Công an Hà Nội đã chính thức thông tin danh tính 3 nạn nhân thiệt mạng trong đó có 1 người lớn và 2 trẻ em. Danh tính 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy nhà 6 tầng trong ngõ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội), trong đó có 1 người lớn và 2 trẻ em - Ảnh: VietNamNet Cụ thể, 3 người mắt kẹt trong nhà đã tử vong là cháu N.Q.M. (SN: 2010), cháu N.P.U. (SN 2012) và chị D.T.D. (SN 2004). Ngoài ra còn có các thiệt hại về tài sản, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như tivi, tủ lanh, bàn ghế.

Bên trong hiện trường ngôi nhà cháy - Ảnh: Dân Trí Đáng chú ý, cũng theo nguồn tin trên, hộ gia đình xảy ra cháy đã tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, trang bị 4 bình chữa cháy, chủ hộ là ông N.V.K. đã được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về PCCC&CNCH. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2 điều 8 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ xuống hiện trường dập lửa - Ảnh: Dân Trí Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, lúc 5h22 ngày 8/7, tại ngôi nhà 6 tầng ở số 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, xảy ra cháy.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa, Hai Bà Trưng; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2 điều 8 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ xuống hiện trường dập lửa. Theo cảnh sát, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 5 ngôi nhà rồi lan xuống tầng 2. Thời điểm xảy ra cháy có 3 người bị mắc kẹt trong nhà, trong đó có 2 trẻ em. Nhà nàm sâu trong ngõ gây khó khăn cho công tác cứu hộ - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Một cán bộ cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, thời điểm tiếp cận đám cháy, lửa kèm khói trong ngôi nhà bốc ra dữ dội, cảnh sát sau đó phải điều một số trạm tiếp oxy tới hiện trường để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. Theo Công an Hà Nội, ngôi nhà cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ (làm móng chân, móng tay), nhà dạng ống, cao 6 tầng, diện tích khoảng 60m2, kết cấu bê tông cốt thép. Hiện, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nhân chứng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Nạn nhân nhỏ nhất mới 12 tuổi, cuộn khói đen ngùn ngụt, mùi rất khét Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h20 sáng cùng ngày tại ngôi nhà 6 tầng ở ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên (Q.Đống Đa, Hà Nội). Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

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