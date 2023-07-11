Thầy giáo ngã chấn thương sọ não vì bị áo mưa quấn vào bánh xe: Mồ côi từ nhỏ, người vợ nghèo không biết bấu víu vào đâu

Cụ thể, chiều ngày 24/6, hết giờ lên lớp thầy Quân trở về nhà bằng xe máy. Hôm ấy trời đổ mưa lớn kèm gió mạnh, chiếc áo mưa anh Quân đang mặc trên người bất ngờ vướng vào bánh sau xe máy, khiến chiếc xe máy đang chạy lộn ngược trở lại, cả người và xe đổ vật ra đường, đầu anh Quân đập mạnh xuống nền đường bê tông.

Theo thông tin từ Dân Trí, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mới đây đã tiếp nhận bệnh nhân tên Bế Văn Quân (SN 1975, trú tại thôn 22, xã Kim Phú, TP Tuyên Quang). Anh Quân nhập viện do chấn thương sọ não vì ngã xe sau khi áo mưa bất ngờ quấn vào bánh xe.

Anh Thịnh cho biết thêm, bệnh nhân vốn mồ côi cha mẹ từ rất sớm, là cháu đang thờ cúng liệt sĩ. Bố vợ bệnh nhân là thương binh hạng 4/4, mới qua đời năm 2022 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật và vết thương cũ tái phát giày vò.

Anh Nguyễn Phúc Thịnh, cán bộ phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, khi tiếp nhận thông tin về ca bệnh này, không chỉ các bác sĩ điều trị, mà cán bộ phòng Công tác Xã hội hết sức lo lắng. Tình trạng của bệnh nhân rất nặng, tiên lượng phải điều trị tích cực, lâu dài và vô cùng tốn kém, trong khi bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.

Theo thông tin từ gia đình, mẹ vợ bệnh nhân cũng đã qua đời sau quãng thời gian dài mang bệnh hiểm nghèo, với chi phí chữa bệnh khá lớn.

Khi anh Quân gặp nạn, gia đình bệnh nhân đã quá kiệt quệ. Chính vì vậy, bệnh viện cũng như gia đình tha thiết mong muốn được các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bệnh nhân trong lúc nguy nan này.

10 ngày sau ca mổ cấp cứu, anh Quân vẫn trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê. Một vết khâu kéo dài từ tai vòng qua sau gáy đến đỉnh đầu vẫn còn đang sưng tấy, quanh người là hệ thống các loại máy móc, thiết bị y tế tối tân hỗ trợ bệnh nhân cầm cự mạng sống mong manh.

Bác sĩ Lê Phùng Thành, khoa Phẫu thuật thần kinh 1 cho biết: "Bệnh nhân Bế Văn Quân bị chấn thương sọ não rất nặng, dập não máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải. Bệnh nhân đã được phẫu thuật mổ lấy máu tụ giải tỏa não. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng, chờ sau khi bệnh nhân đủ sức khỏe sẽ ghép lại phần sọ đang khuyết".

"3 năm trở lại đây, biết bao nhiêu sóng gió từ đâu cứ ập đến với gia đình em. Giữa năm 2020, mẹ em qua đời sau quãng thời gian dài chạy chữa căn bệnh ung thư vú. Cuối năm 2022, bố em là thương binh cũng mất do bệnh tái phát từ vết thương cũ. Giờ đến lượt chồng em gặp nạn thập tử nhất sinh, em tâm trí rối bời không biết phải làm thế nào… ", chị Nông Thị Xuyến - vợ của thầy Quân chia sẻ.

Chồng bất ngờ gặp nạn, trong người chị Xuyến không có nổi một đồng - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, vào tháng 7/2022, 1 trường hợp tương tự cũng xảy ra ở Hòa Bình. Dẫn tin từ VTV, đang đi xe máy, vạt áo mưa bất ngờ cuốn vào bánh xe khiến nam bệnh nhân (16 tuổi, ở Hòa Bình) bị ngã, đa chấn thương nghiêm trọng vùng sọ não, mặt hàm và ngực.

Bệnh nhân được chẩn đoán đa chấn thương: chấn thương sọ não - dập não; xuất huyết vùng trán và thái dương bên trái; tụ máu dưới màng cứng vùng trán thái dương đỉnh phải; chấn thương hàm mặt - vỡ xương sọ vùng trán thái dương đỉnh phải và trán đỉnh bên trái, vỡ xương thái dương trái, trần ổ mắt và cung tiếp gò má trái; chấn thương ngực kín - dập phổi 2 bên do tai nạn giao thông.

Các bác sĩ đã tiến hành điều trị tích cực cho bệnh nhân: chống phù não, thông khí nhân tạo, chăm sóc hô hấp, nội soi hút phế quản, kháng sinh...

Bệnh nhân ở Hòa Bình bị chấn thương nghiêm trọng vì tai nạn do áo mưa cuốn vào bánh xe. Ảnh: VTV

Đây không phải là trường hợp đầu tiên người dân gặp tai nạn với áo mưa cũng như các loại trang phục rộng, dáng dài lòa xòa, để tránh những tai nạn không đáng có, người dân cần lưu ý một số điểm sau:

- Nên mặc áo mưa bộ để tránh lòa xòa, vướng víu khó điều khiển xe.

- Nếu mặc áo mưa quây bít thì nên mặc loại có tay, tránh loại áo mưa cánh dơi.

- Khi mặc áo mưa trùm, phải cài cúc cố định hai tà áo, xếp gọn rồi ngồi đè lên vạt sau của áo để tránh tình huống gió to thổi tung vạt áo vướng vào xe khác hoặc cuốn vào bánh xe gây tai nạn. Không nên trùm vạt trước qua đèn xe và tay lái, vì như vậy sẽ khiến cho việc điều khiển xe khó hơn. Ngoài ra, gió to có thể thổi tà áo bay ngược lên, che khuất tầm nhìn của người lái.

- Khi chở người khác hoặc trẻ nhỏ nên mặc áo mưa riêng cho mỗi người.

- Nếu trời mưa to gió lớn mà trang bị áo mưa không đảm bảo an toàn thì tốt nhất nên đợi mưa ngớt hãy đi xe máy ra đường.