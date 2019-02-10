Danh tính nạn nhân được xác định là bà Đặng Ngọc Mễ (45 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (51 tuổi, cùng ngụ huyện Mỏ Cày Bắc). Hung thủ gây án là Trần Thành Hổ (45 tuổi, chồng của bà Mễ).

Liên quan đến vụ việc hai người phụ nữ ở Bến Tre bị sát hại ngoài chuồng vịt vào rạng sáng mùng 5 Tết, cơ quan công an cho biết nghi phạm đã khai nhận động cơ gây án.

Khoảng 2 giờ sáng 9/2 (tức mùng 5 Tết), Hổ không thấy vợ ở nhà nên ra chòi vịt của gia đình tại ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây để tìm. Đến nơi, Hổ thấy vợ và bà Dung đang nằm ngủ chung với nhau nên rút dao thủ sẵn trong người ra tay sát hại hai người phụ nữ. Gây án xong, Hổ nhảy xuống sông tự tử nhưng không chết.

Thời gian qua, Hổ nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm đồng tính với bà Dung nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bà Mễ nhiều lần đòi ly dị càng khiến Hổ tức giận, nung nấu ý định sát hại vợ và ''tình địch''.

Vụ án mạng khiến người dân địa phương rúng động - Ảnh: Vietnamnet

Như đã đưa tin, đêm 8/2, sau khi ăn tiệc tại nhà người quen, bà Mễ và bà Dung rủ nhau về ngủ tại chuồng nuôi vịt của gia đình bà Mễ tại ấp Tân Hòa Ngoài.

Đến 1 giờ sáng hôm sau, con bà Mễ gọi điện cho mẹ không được nên ra chuồng vịt kiểm tra. Đến nơi thì phát hiện mẹ và bà Dung đã chết nên báo công an. Một giờ sau, Trần Thành Hổ gọi điện cho con dặn ra cầu Hàm Luông lấy xe máy về.

Người con chạy ra cầu Hàm Luông thì phát hiện cha ruột đã nhảy sông tự vẫn. Sau đó, Hổ trôi dạt vào bờ, được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi bình phục, Hổ đã khai nhận hành vi sát hại vợ và bà Dung vì mâu thuẫn tình cảm. Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Người dân địa phương cho biết, bà Mễ và bà Dung là bạn, cả hai đều đã ly thân chồng đã lâu. Khoảng một năm nay, hai người phụ nữ hùn vốn nuôi vịt tại phần đất của bà Mễ. Trong thời gian nuôi vịt tại đây, bà Dung thường hay lui tới chòi vịt ngủ chung với bà Mễ để cùng giữ vịt.